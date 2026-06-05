Ayala defiende el pacto PP-Vox en Castilla y León y niega que perjudique a las ONG burgalesas

Cristina Ayala atiende a los medios de comunicación para valorar el pacto de Gobierno en Castilla y León.SANTI OTERO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para garantizar la estabilidad política en Castilla y León durante la presente legislatura. La regidora defendió que la estabilidad institucional resulta fundamental para el desarrollo de las políticas públicas y para afrontar los retos económicos y sociales de la Comunidad Autónoma e hizo referencia a que entre las medidas pactadas se habla de la retirada de ayudas a las ONG que trabajan con la inmigración, precisamente un asunto que le costó al Gobierno local la ruptura entre PP y Vox a finales de 2024.

Sobre esta cuestión, Ayala introdujo un matiz y aseguró que la referencia del pacto se dirige a entidades que favorezcan la inmigración ilegal.

"En Burgos no hay ninguna ONG que apoye la inmigración ilegal porque eso es como apoyar ilegalidades", manifestó la alcaldesa, quien defendió que la inmigración es necesaria para el crecimiento demográfico y económico del territorio, aunque insistió en que debe producirse de manera "legal, ordenada y de acuerdo con el mercado de trabajo".

Desde su punto de vista, las organizaciones locales no sufrirán recortes en las ayudas del Gobierno regional, en tanto que sostuvo que trabajan precisamente para facilitar procesos de integración dentro de la legalidad.

"Creo que es un pacto bueno para la Comunidad y que tiene que ser bueno en adelante y aportar estabilidad", afirmó Ayala, quien destacó especialmente el compromiso para sacar adelante los presupuestos autonómicos durante los próximos cuatro años.

La alcaldesa recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado pactar cuatro presupuestos dentro del marco del acuerdo alcanzado y consideró que esta circunstancia aporta certidumbre a la acción de gobierno. "Cuando un gobierno no tiene estabilidad, todo es muchísimo más difícil", señaló.