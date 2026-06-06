Un portal sin barreras, mejor proyecto de arquitectura técnica

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El mejor proyecto integral realizado durante el último año por los aparejadores burgaleses ha resultado ser la reforma de un portal para suprimir barreras arquitectónicas en la capital burgalesa. El trabajo, firmado por Ignacio Martínez Martínez, ha obtenido el XXX Premio San Juan de Ortega de Arquitectura Técnica, que concede el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Burgos.

Martínez recibió el galardón por el proyecto y la dirección de obra de esta intervención, reconocida dentro de una convocatoria que distingue actuaciones completas desarrolladas en el ámbito de la arquitectura técnica durante el último ejercicio.

La entrega se celebró durante el encuentro de hermandad organizado por el colegio con motivo de la festividad de San Juan de Ortega. El presidente del COAATBU, José Ignacio Pérez Gonzalo, entregó el premio, consistente en una obra del pintor Fran Herreros, en un acto al que asistieron el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, y el director de la Escuela Politécnica, Javier Nicolás González de la Viuda.

En el mismo encuentro se concedió también el XVIII Premio de Fotografía del COAATBU a Óscar García Martínez por la imagen titulada «Profunda retícula».

Los aparejadores y arquitectos técnicos completaron la celebración de su patrono con la tradicional romería al monasterio de San Juan de Ortega, dentro de unos actos que este año contaron con la participación de una delegación de aparejadores de Badajoz y Córdoba.