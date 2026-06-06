Érase una vez... Alfonso XIII fascinado por el eclipse en Burgos

Recreación histórica de la visita de Alfonso XIII a Burgos con motivo del eclipse de 1905.TOMÁS ALONSO

Publicado por D . S. M. Burgos Creado: Actualizado:

Todavía no había alcanzado la veintena y apenas llevaba tres años asumiendo la Corona. Era un crío, por aquel entonces, Alfonso XIII. El mismo que visitó Burgos, en el verano de 1905, para observar con detenimiento aquel eclipse total de sol que puso a España en el mapa de la astronomía mundial. Todo un fenómeno, sin duda, que atrajo la atención de científicos, periodísticas y observadores de numerosos países. También, cómo no, a la alta sociedad burgalesa. Más atraída, eso sí, por la mera presencia del monarca que otra cosa.

Siglo y pico después, la historia se repite. El rey regresó este sábado a Burgos, previo paso por Lerma, en compañía de su madre, María Cristina de Austria. De luto ella por la muerte un año antes de su hija María de las Mercedes, princesa de Asturias. De uniforme él, serio por fuera y (casi seguro) expectante por dentro. Dos invitados de lujo que fueron recibidos, como antaño, por las autoridades locales a las puertas de la Diputación Provincial. La gran diferencia, en este caso, es que hace cien años nadie pudo grabar la escena con teléfono móvil.

«Somos una provincia referente», proclamaba la vicepresidenta de la Diputación, Inmaculada Sierra, minutos antes de que la recreación se pusiese en marcha. Lo decía en términos generales aunque sin obviar lo importancia del eclipse solar del próximo 12 de agosto. De ahí su llamamiento a la implicación de distintos sectores para no desaprovechar esta oportunidad, máxime cuando «todo nuestro futuro depende del trabajo colaborativo que podamos desarrollar».

«No nos tenemos que imaginar el decorado porque este es el edificio», señalaría a continuación Luis Jorge del Barco, en calidad de anfitrión, mientras daba buena cuenta al público de innumerables detalles relacionados con la visita de Alfonso XIII. Entre otros, su largo viaje de siete horas hasta Burgos o el banquete en el salón de plenos, que hizo las veces de comedor.

La espera se alargó más de lo previsto aunque estuviese amenizada. Los invitados iban llegando para situarse en sus puestos. Y al fin, más de media hora después, el monarca hacía acto de presencia apeándose del carruaje en el paseo del Espolón. Ahora sí, la máquina del tiempo funcionaba a pleno rendimiento.

Patrimonio e identidad

Desde el máximo respeto al «rigor histórico», Sierra puso de manifiesto que esta iniciativa sirve para «recuperar un episodio singular y, al mismo tiempo, proyectar la imagen de una provincia capaz de convertir su patrimonio, su identidad y sus recursos en una experiencia turística, cultural y científica de primer nivel». Partiendo de esta base, la Diputación ha impulsado un programa de actividades cuyo lema, Burgos te eclipsará, aspira a captar nuevos visitantes antes, durante y después del 12 de agosto.

De momento, este histórico revival ha contado con la participación de un amplio grupo de recreadores de toda la provincia e incluso de Madrid y Barcelona. En adelante, el principal objetivo de la Diputación es seguir generando interés a través de diferentes actividades especialmente diseñadas para aprovechar esta «oportunidad de promoción territorial, dinamización económica y proyección nacional e internacional». Por que un eclipse así, lamentablemente, no pasa todos los años.