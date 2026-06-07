El Correo de Burgos

¿Qué carreras tienen las notas de corte más altas de la Universidad de Burgos?

Enfermería, Matemática Aplicada y Computación y un doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática superan el 10 / La vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, recuerda que este dato es una mera referencia "y no un indicador de calidad"

Imagen de alumnos durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebró entre el 2 y el 4 de junio.

Imagen de alumnos durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebró entre el 2 y el 4 de junio.SANTI OTERO

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Laura Briones
Burgos

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Elegir carrera no depende únicamente de la vocación. En muchos casos, la calificación obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), recién concluida, condiciona las opciones de futuro. En la Universidad de Burgos (UBU), por ejemplo, algunas titulaciones destacan cada año por registrar una demanda bastante superior a la oferta de plazas disponibles, lo que eleva la denominada nota de corte, indicador al que los estudiantes miran de reojo para calcular las posibilidades de cursar el grado deseado. Toca estas semanas hacer cuentas y bien soñar con una codiciada matrícula o, por el contrario, respirar si la titulación en cuestión tiene margen. 

Los datos de admisión del curso pasado dan la pista y arrojan que las titulaciones más exigentes de la UBU se concentran principalmente en las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería. Con todo, desde la institución recuerdan que estas notas solo "sirven de orientación y referencia", pues, tal y como recuerda la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, "las correspondientes al próximo curso todavía no existen, ya que solo se conocen una vez finalizan los procesos de admisión". Y siempre puede haber cambios, incluso sorpresas, ya que se calcula a partir de la calificación del último estudiante que obtiene plaza en cada titulación y depende de factores como "la oferta disponible, la demanda en el curso concreto, el expediente académico de los solicitantes y los propios procesos de admisión".

Aunque Gutiérrez reconoce que las notas de corte suelen motivar o disuadir al alumnado en la elección de su futuro formativo, defiende que "en ningún caso debieran condicionar ni representar una barrera ni un objetivo a alcanzar". "De hecho, ahora en los procesos de preinscripción de nuestro Distrito Único de Castilla y León, en las doce titulaciones que se pueden seleccionar, la indicación es muy clara: se debe ordenar por orden de preferencia y en ningún caso por nota de corte", explica para añadir que, "por supuesto, en ningún caso este dato se debe percibir como un indicador de calidad" pues depende de variables ajenas a este concepto.

Acceso a la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Hospital Militar

Acceso a la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Hospital Militar

Facultad de Ciencias de la Salud: Enfermería a la cabeza un año más

Con las reservas planteadas por la vicerrectora de Estudiantes y siempre según esos datos de referencia del curso pasado, cabe analizar los grados más exigentes de la UBU. Un año más la Facultad de Ciencias de la Salud concentra algunas de las titulaciones más demandadas. Enfermería encabeza la clasificación con una nota de corte de 11,230 en el último proceso de admisión, la más elevada de los últimos cursos. La titulación ofertará 85 plazas en el curso 2026-2027, una cifra que, pese a ser elevada en comparación con otros grados, no logra absorber la demanda.
También destaca Psicología en modalidad presencial, que registró una nota de corte de 9,964. Con 60 plazas ofertadas, se sitúa entre las titulaciones más solicitadas de la universidad y se queda a escasas décimas de entrar en el grupo de los grados que superan los diez puntos. La versión virtual supera el 8,7 y Terapia Ocupacional, el 7.
Notas de corte de la UBU

Notas de corte de la UBU

Facultad de Ciencias: Matemática Aplicada y Computación irrumpe con fuerza

La principal referencia en la Facultad de Ciencias es la recién estrenada titulación de Matemática Aplicada y Computación. En su primer año, este grado, que dispone de únicamente 25 plazas, alcanzó una nota de corte de 10,066 puntos y se convierte ya en una de las titulaciones más competitivas de la Universidad de Burgos.
Para la vicerrectora de Estudiantes, el interés entre el alumnado que evidencia este dato confirma ante todo el acierto de incorporar estos estudios a la oferta académica de la UBU. Gutiérrez celebra la acogida y destaca que esta titulación responde a "una demanda creciente de las empresas y de la industria, cada vez más interesadas en perfiles vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial y el análisis de datos". 
​Este centro también imparte Ciencias Gastronómicas -titulación conjunta con León y Valladolid-, Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de las que no hay referencias en el documento oficial publicado por la UBU.
Campus de la Milanera de la Escuela Politécnica Superior de Burgos

Campus de la Milanera de la Escuela Politécnica Superior de BurgosECB

Escuela Politécnica Superior de Burgos: el doble grado que siempre supera el 10

La Escuela Politécnica Superior alberga una de las titulaciones con la nota de corte más alta de toda la universidad. Se trata del doble grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, que alcanzó el 10,649 en la última admisión. La explicación se encuentra, en gran medida, en el reducido número de plazas disponibles. El programa oferta únicamente 20 vacantes, lo que eleva considerablemente la competencia entre los aspirantes, lo que ha permitido que mantenga notas de corte superiores a los diez puntos de forma ininterrumpida desde 2017. Junto a esta carrera también destaca Ingeniería de la Salud, que con 40 plazas rondó el 9 (8,922) y pese a su corta trayectoria, pues se implantó en 2019, se ha consolidado como una de las que registran mayor demanda de la institución. La Escuela Politécnica Superior oferta en total 13 títulos, repartidos en distintas sedes, incluido el campus de Miranda de Ebro.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Derecho, Economía y Educación: equilibrio entre oferta y demanda

El resto de facultades de la Universidad de Burgos presentan una situación más equilibrada entre oferta y demanda. Grados como Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones Laborales o Educación cuentan con más plazas, lo que contribuye a mantener notas de corte más moderadas. En concreto, el año pasado, de los ámbitos citados, Primaria experimentó un cambio llamativo al pasar de rondar el 5 a un 7,4, mientras que Infantil se quedó en un 6,7 y Social, en un 5 en la convocatoria extraordinaria. El doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas mantiene su tirón y alcanzó un 7,2.
Acceso a la Facultad de Humanidades y Comunicación

Acceso a la Facultad de Humanidades y ComunicaciónECB

Humanidades y Comunicación

En Humanidades ocurre algo similar. Titulaciones como Comunicación Audiovisual, Diseño de Videojuegos, Historia y Patrimonio o Español: Lengua y Literatura registran niveles de acceso más asequibles. Destaca no obstante en este ámbito Diseño de Videojuegos, grado joven incorporado en 2021 y con 50 plazas ofertadas, que rompe la tendencia general y alcanza una nota de corte de 6,4, por encima del 5 registrado por otras titulaciones del área.
Imagen de alumnos en las pruebas de acceso a la universidad.

Imagen de alumnos en las pruebas de acceso a la universidad.SANTI OTERO

Planificación que garantiza la calidad

Hecho el repaso, respecto a la posibilidad de ampliar plazas en las titulaciones más solicitadas, la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, reconoce que si bien sería deseable poder atender todas las peticiones, la organización ha de enfocarse a la calidad formativa, "especialmente en los estudios con una fuerte carga práctica. "Por tanto, siempre está presente el concepto de balance entre esa demanda social y la excelencia académica que se debe cumplir en los estándares exigidos", apostilla.
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