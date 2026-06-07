¿Qué carreras tienen las notas de corte más altas de la Universidad de Burgos?

Imagen de alumnos durante la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebró entre el 2 y el 4 de junio.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Elegir carrera no depende únicamente de la vocación. En muchos casos, la calificación obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), recién concluida, condiciona las opciones de futuro. En la Universidad de Burgos (UBU), por ejemplo, algunas titulaciones destacan cada año por registrar una demanda bastante superior a la oferta de plazas disponibles, lo que eleva la denominada nota de corte, indicador al que los estudiantes miran de reojo para calcular las posibilidades de cursar el grado deseado. Toca estas semanas hacer cuentas y bien soñar con una codiciada matrícula o, por el contrario, respirar si la titulación en cuestión tiene margen.

Los datos de admisión del curso pasado dan la pista y arrojan que las titulaciones más exigentes de la UBU se concentran principalmente en las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias e Ingeniería. Con todo, desde la institución recuerdan que estas notas solo "sirven de orientación y referencia", pues, tal y como recuerda la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, "las correspondientes al próximo curso todavía no existen, ya que solo se conocen una vez finalizan los procesos de admisión". Y siempre puede haber cambios, incluso sorpresas, ya que se calcula a partir de la calificación del último estudiante que obtiene plaza en cada titulación y depende de factores como "la oferta disponible, la demanda en el curso concreto, el expediente académico de los solicitantes y los propios procesos de admisión".

Aunque Gutiérrez reconoce que las notas de corte suelen motivar o disuadir al alumnado en la elección de su futuro formativo, defiende que "en ningún caso debieran condicionar ni representar una barrera ni un objetivo a alcanzar". "De hecho, ahora en los procesos de preinscripción de nuestro Distrito Único de Castilla y León, en las doce titulaciones que se pueden seleccionar, la indicación es muy clara: se debe ordenar por orden de preferencia y en ningún caso por nota de corte", explica para añadir que, "por supuesto, en ningún caso este dato se debe percibir como un indicador de calidad" pues depende de variables ajenas a este concepto.