La plataforma 'Burgos se defiende' clama contra los macroproyectos industriales y energéticos: "No seremos tierra de sacrificio"

La plataforma ciudadana ‘Burgos se defiende’ convoca una manifestación bajo el lema ‘¡No seremos tierra de sacrificio!’ contra la implantación de macroproyectos industriales y energéticos en la provincia.Ricardo Ordóñez

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La plataforma ciudadana ‘Burgos se defiende’ celebró este mediodía una manifestación para denunciar el actual modelo de implantación de macroproyectos industriales y energéticos en la provincia bajo el lema “No seremos tierra de sacrificio”, reclamando una ordenación del territorio que “priorice la vida, la salud y el futuro de los pueblos”.

La concentración, convocada a las 12.00 horas, partió desde la calle Cruz Roja de la capital burgalesa para recorrer la calle Vitoria y llegar hasta la sede de la Diputación Provincial de Burgos, donde se procedió a la lectura de un manifiesto colectivo.

La concentración sirvió para denunciar que tanto Burgos como otras amplias zonas rurales de Castilla y León “están siendo sometidas a una creciente presión por parte de proyectos vinculados al extractivismo energético e industrial”, que la plataforma ‘Burgos se defiende’ definió como “macroplantas de biogás y biometano, grandes parques renovables, infraestructuras asociadas como líneas de alta tensión y plantas químicas”, entre otros proyectos desarrollados “sin una planificación territorial adecuada ni una participación social real”.

Por ello, ‘Burgos se defiende’ considera que muchos de estos proyectos responden a una lógica de “colonia energética” y de “sacrificio territorial”, en la que los impactos ambientales, paisajísticos, agrícolas y sociales recaen sobre el medio rural mientras “los beneficios económicos se concentran en grandes empresas y fondos de inversión ajenos al territorio”.

La plataforma recuerda además que la provincia ya soporta “importantes cargas ambientales e industriales” y advierte de que la acumulación de proyectos “amenaza sectores estratégicos” como la agricultura, la ganadería, el turismo rural o la calidad de vida de las poblaciones afectadas.

La manifestación pretendió así visibilizar “el creciente malestar social existente en numerosos municipios burgaleses” y reclamar a las administraciones públicas “una moratoria sobre los proyectos más conflictivos”, así como la aplicación de criterios de planificación pública vinculante, participación ciudadana efectiva y protección real del territorio.

Entre las organizaciones que forman parte de ‘Burgos se defiende’, convocantes de la manifestación, se encuentran la Asociación de Vecinos de Milagros, Ecologistas en Acción, la Plataforma DEMJUAROCA (Demanda, Juarros y Oca), Pueblos despiertos (Odra Pisuerga), Stop Biogás Arlanza (Comarca del Arlanza), Stop Biogás Quintanilla de la Mata, Stop Biometano Villangómez, Stop Ganadería Industrial, Stop Macroplantas y Macrogranjas Castilla y León, Stop Planta Biogas Fuentelcésped y Abrir brecha.