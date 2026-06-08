Silencio municipal sobre las barracas en Burgos: «No hay novedad»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Salvo que llegue alguna propuesta telemática este mismo lunes, lo cual parece poco probable, todo apunta a que no habrá barracas en las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026. Mientras tanto, el equipo de Gobierno guarda silencio tras el plantón de la Asociación de Feriantes Autónomos al negarse a volver a la calle Laredo. La única respuesta, por parte del concejal de Festejos, César Barriada, es que «no hay novedad».

Hasta en dos ocasiones replicó Barriada que nada se puede contar al respecto. No queda claro, por lo tanto, si el equipo de Gobierno del Partido Popular tiene intención de mover ficha. Ya sea para negociar con los feriantes in extremis o buscar alternativas con el fin de mantener las barracas.

Los feriantes, tal y como reconocido a este periódico, plantearon otras ubicaciones como la zona universitaria o el parque de La Quinta. Sin embargo, aseguran que «no han escuchado nada» y que la única opción, a futuro, sería «ExpoBurgos». De ahí que prefieran parar 15 días, entre Logroño y Cantabria, al considerar que el enclave actual no les sale a cuenta por la baja afluencia de público.

«Para perder dinero, mejor estamos en casa», declaraba recientemente a este diario el presidente de la Asociación de Feriantes Autónomos, David Galera, mientras señalaba que «los ingresos cayeron más de la mitad respecto a la anterior ubicación» en el polígono docente del Vena. No en vano, aún cabe la posibilidad de reconducir la situación si se presentan candidaturas en un segundo periodo, en caso de que quedar plazas desiertas, del 15 al 17 de junio.