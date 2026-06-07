Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Ya lo avisaron los feriantes en este periódico hace una semanas. La calle Laredo era inviable. No ha habido intento de negociación. Las posturas no se han acercado a la hora de redactar las bases para la concesión de espacios de la Feria de Atracciones y ninguno de los 74 feriantes optará a revalidar su puesto. El pasado viernes terminó el plazo de presentación de ofertas, hay quien espera a que el lunes pueda llegar alguna propuesta de manera telemática. No parece. «Antes íbamos por convenio, ellos hacían propuesta, nosotros recogíamos la documentación para hacer todo de manera conjunta... ahora lo han hecho por esta vía, ellos reciben cada una de las 74 instancias y no ha llegado ninguna», explica el portavoz de la Asociación de Feriantes Autónomos, David Galera.

Los empresarios que se dedican a este sector de las ferias de atracciones suelen realizar itinerarios independientes y en grupo. Los 74 que operan en Burgos pasan antes por las fiestas de Logroño, donde están ahora. Paran otros 15 días en las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos y luego realizan el recorrido de ferias y fiestas por Cantabria. No optan a otros lugares. No hay alternativa porque cada agrupación tiene su itinerario concreto. Los 74 que acuden cada año a Burgos, como han hecho sus familiares, se plantan. «Esos quince días nos vamos para casa, en la calle Laredo no se puede hacer nada con las mínimas garantías, no es atractivo para la gente y para perder dinero, mejor estamos en casa», explican. De esta manera, las bases que ha presentado el ayuntamiento de Burgos ofrecen pocos cambios frente al año pasado en el que constataron que «los ingresos cayeron más de la mitad respecto a la otra ubicación». Si por otro lado se suman los gastos (grupos electrógenos, seguros, gastos de personal, y el pago de la tasa por puesto que van de los 677 a los 3.000 euros, no salen las cuentas. «Yo prefiero pagar más por instalarme siempre y cuando sea un espacio adecuado, con actividades que atraigan gente, volver es un riesgo porque no cubres gastos», explica.

¿Hay posibilidad de salvar la Feria de Atracciones? «Dudo que de tiempo a poder hacer algo, aunque en Burgos siempre ha sido todo a última hora, esta vez es muy difícil», avanza Galera. Las bases establecen que la apertura de los sobres que optan a los puestos se abre el 11 de junio. A partir de ahí, en el caso de quedar alguno desierto hay un periodo de presentación de candidaturas del 15 al 17 de junio. Aunque todo parece indicar que sin un compromiso de cambio de ubicación, Burgos se quedará sin barracas en los próximos Sampedros.

«Cuando estábamos en la tesitura de no montar hicimos llegar propuestas de nuevas adjudicaciones, no se lo han planteado, se elaboró un informe hecho por un ingeniero sobre los problemas de seguridad y accesibilidad de la calle, ni siquiera se lo leyeron, y no hay nada más en la calle Laredo ni conciertos, ni música, ni fuegos, ni casetas ni mercadillo, no hay alicientes para acercarse, dos autobuses más no nos valen», sentencia el portavoz de los feriantes.

Entre las propuestas que la Asociación ha planteado al Ayuntamiento de Burgos está la zona de la Universidad, donde ya se ubicaron un tiempo en el recinto de La Milanera. Otra de las opciones era habilitar un espacio en La Quinta, que en una semana acogerá la fiesta del Parral. «No han negociado nada, no han escuchado nada y se habla de ExpoBurgos pero ¿para cuándo?», se preguntan.

El problema en la calle Laredo no es solo la baja afluencia de público que, dice, sitúan a Burgos como «la única Feria de Atracciones del país que cierra a las 11 de la noche porque no hay nadie». Los feriantes denuncian problemas de accesibilidad «no podemos salvar los bordillos de la acera, no es un espacio adaptado». Tampoco es seguro «en caso de inclemencias climatológicas no hay donde refugiarse salvo nuestras casetas». Y añaden riesgos como los de incendio. «Estamos rodeados por campos de cereal, con grupos electrónicos, cualquier cosa puede pasar».

Aseguran que el cambio «era provisional y ya son tres años en los que no se ha estudiado ninguna alternativa, nos van dando largas...». Tampoco se ha concretado alguna alternativa de programación de refuerzo con lo que se plantan. «Yo creo que ya no se puede salvar».