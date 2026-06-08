El Colegio de Economistas de Burgos renueva su Junta de Gobierno y Alonso de Linaje sigue como decano

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El Colegio de Economistas de Burgos ha renovado su Junta de Gobierno en la que continuará Carlos Alonso de Linaje como decano. Junto a Alonso de Linaje, el equipo de Gobierno estará formado por David Sáiz Diez, vicedecano; Paz Lorente Mardones, secretaria; Pablo Rodríguez Carballeira, vicesecretario; Francisco Javier Alonso Martínez, tesorero; y Jesús María Fernández Sobrino, vicetesorero. Como consejeros forman parte de la Junta Trinidad Valdivielso Santamaría, María del Carmen Quintana Pérez, Jorge Sicilia Espuny y Raquel Sáiz Domínguez.

La nueva Junta inicia una etapa orientada a reforzar los servicios a los colegiados, impulsar la formación continua y especializada, y facilitar la adaptación de los profesionales a los retos económicos y tecnológicos actuales. Asimismo, trabajará para fortalecer la presencia institucional del Colegio y estrechar la colaboración con empresas, administraciones y organizaciones de la provincia.

Con esta renovación, el Colegio de Economistas de Burgos reafirma su vocación de servicio a la sociedad y su compromiso con el desarrollo económico de la provincia, aportando el conocimiento y la experiencia de sus profesionales al tejido empresarial e institucional burgalés.