Las piscinas de verano de El Plantío adelantan su apertura al 13 de junio

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El Ayuntamiento de Burgos adelanta la apertura de las piscinas de verano de El Plantío al próximo sábado 13 de junio. El Consistorio anunciaba a través de las redes sociales que se decidía adelantar la fecha mientras indicaba que las obras de las piscinas de San Amaro «avanzan a muy buen ritmo», a la vez que se indicaba que en «próximas fechas» se anunciará su apertura.

Tradicionalmente, son las piscinas de San Amaro, junto con las de Capiscol, las que estrenan la temporada estival, pero las obras que se han iniciado en San Amaro han obligado a cambiar los planes. De hecho, las piscinas de El Plantío abrieron el pasado año el 14 de junio, mientras que las de San Amaro y Capiscol ya están abiertas una semana antes.

Las obras en San Amaro han obligado a retrasar la apertura de las piscinas de verano. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicaba que los trabajos no se podían retrasar a septiembre porque la Junta de Castilla y León había advertido de que la piscina no podía abrir sin ejecutar previamente las actuaciones previstas, ya que uno de los elementos afectados resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento de la piscina.