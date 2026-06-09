Cajaviva Caja Rural financia con 58.000 euros la restauración de la bóveda de la Sacristía Mayor de la Catedral

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Cajaviva Caja Rural financiará íntegramente la restauración de la bóveda de la Sacristía Mayor de la Catedral de Burgos, una intervención valorada en 58.000 euros que permitirá resolver problemas de sales y pérdidas de policromía detectados en este espacio histórico. Los trabajos podrían comenzar en otoño y tendrán una duración estimada de entre siete y ocho meses.

Con la rúbrica del convenio de colaboración entre la entidad financiera y el Cabildo Catedralicio se daba a conocer el proyecto, evento en el que el presidente de la institución custodia de la Seo burgalesa, Félix Castro, agradeció el respaldo continuado de la entidad a la conservación del templo y recordó que la Catedral mantiene desde hace más de tres décadas un programa permanente de mantenimiento tras aquel "punto de inflexión" que supuso el desprendimiento de la estatua de San Lorenzo, ocurrido en agosto de 1994.

En este sentido, Castro destacó que este emblemático inmueble, como edificio vivo "y en uso permanente", requiere intervenciones constantes para garantizar su conservación. Puso además en valor la sensibilidad de Cajaviva Caja Rural, que ya ha colaborado anteriormente en otras iniciativas, como la visita virtual a los espacios altos del templo.

Por su parte, la arquitecta conservadora de la Seo, Verónica Quintanilla, explicó que las inspecciones periódicas permitieron detectar la aparición de sales y pequeñas pérdidas de policromía en la bóveda de la Sacristía Mayor, objeto de la inversión acordada. Tras realizar estudios específicos, se descartaron filtraciones recientes y se concluyó que la patología en cuestión está relacionada con "agua remanente acumulada en los muros desde épocas anteriores, que busca salida al exterior debido a las variaciones de temperatura y humedad que afectan a esta zona del edificio".

Detalle en el que se observan las manchas blanquecinas que revelan la acumulación de sales.TOMÁS ALONSO

Según indicó la experta, la intervención consistirá, en primer lugar, en mejorar la ventilación del espacio mediante la apertura controlada de una ventana orientada al norte, equipada con un sistema automatizado, para favorecer la circulación del aire y reducir la humedad que propicia la aparición de sales y el deterioro de las policromías.

Si bien por el momento no se han detectado patologías similares en otras zonas del templo, la intervención servirá también como experiencia piloto para futuras actuaciones, ya que contempla la instalación de un sistema diseñado específicamente para este espacio. La solución incorpora un prototipo desarrollado junto a una empresa de carpintería que, en caso de ofrecer buenos resultados, podría implantarse en otros espacios de la Catedral si surgieran problemas similares, indicó Quintanilla.

La ventana contará con un motor eléctrico programado para abrirse y cerrarse de forma automática y dispondrá además de un sensor de lluvia que activará su cierre inmediato cuando detecte precipitaciones. Según la arquitecta, esta actuación permitirá evaluar nuevas fórmulas de ventilación en un edificio histórico con numerosas estancias cerradas y escasa renovación natural del aire.

Posteriormente se acometerá la restauración de las zonas afectadas de policromía. Quintanilla subrayó además que, en todo caso, la detección temprana de estas patologías gracias al mantenimiento preventivo ha permitido actuar antes de que los daños alcanzaran una mayor dimensión.

El director general de Caja Viva Caja Rural, Ramón Sobremonte, recordó que la colaboración con la Catedral se remonta a 2008 y citó entre las actuaciones más destacadas la restauración integral de la Capilla de la Anunciación y la ya mencionada puesta en marcha de la experiencia de visita virtual. Sobremonte subrayó que apoyar la conservación del templo es una "obligación y una devoción" para la entidad, al considerar que es un legado histórico y, además, un motor económico, cultural y social para Burgos.

Ramón Sobremonte (Cajaviva Caja Rural) y Félix Castro (Cabildo Catedralicio) rubricaron el acuerdo de colaboración para financiar esta intervención.TOMÁS ALONSO

Sobre las obras en marcha, los responsables de la Catedral aseveraron que la restauración del sepulcro de Fuentepelayo, en la Capilla de Santa Ana, avanza favorablemente y podría concluir en aproximadamente dos meses, tras obtener resultados "mejores de lo previsto en los procesos de desalación".