Así avanza la colocación de la pasarela sobre el Arlanzón para la fiesta del Curpillos

Así avanza el montaje de la pasarela provisional sobre el río Arlanzón.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El montaje de la pasarela provisional sobre el río Arlanzón de cara a facilitar el acceso a La Quinta, que acoge por tercer año, la jira del Curpillos entra en la recta final de cara al próximo viernes.

Las empresas Grúas Bellver y Andamios Burgos avanzan para que todo esté listo para una cita festiva en la que se espera la participación de alrededor de 35.000 personas.

El proyecto técnico del montaje de esta infraestructura provisional fue redactado por Metalusa, firma especializada en este tipo de actuaciones. En concreto, y también como el año pasado, la pasarela tendrá una anchura de tres metros y una longitud de 60,662 metros. Cuenta con apoyos en ambos muros laterales e intermedios, estará configurada mediante andamio tubular y contará con una base regular, uniforme y antideslizante.

Además, dispondrá de rampas de acceso hasta los muros laterales donde se sitúan los apoyos. En la margen derecha se habilitarán dos rampas con doble embarque y, en la izquierda, una escalera y otra rampa de acceso. La infraestructura está diseñada para soportar una carga de hasta 400 kilos por metro cuadrado y, una vez concluido el montaje por parte de una empresa especializada, será certificada por un ingeniero.

Para este 2026 no han trascendido mayores problemas con la tramitación del permiso a la Confederación Hidrográfica del Duero por parte del Ayuntamiento de Burgos. El organismo de cuenca dio el visto bueno y se ultima la actuación.