Cuenta atrás para el Parral 2026. La pasarela sobre el Arlanzón está autorizada y su instalación es inminente

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

A escasos días de la celebración de una de las fiestas más queridas por los burgaleses, el Curpillos, el próximo 12 de junio, se van conociendo detalles, como que la pasarela está autorizada, por lo que la instalación es cuestión de días.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tenía que dar la autorización para su instalación sobre el río Arlanzón, a la altura del campo de fútbol del Plantío, de acuerdo al proyecto que hizo llegar el Ayuntamiento de Burgos hace varias semanas. El visto bueno ha llegado con tiempo suficiente para ejecutar esta infraestructura de carácter provisional que facilita el acceso al parque de La Quinta que, por tercer año consecutivo, acogerá el evento más multitudinario de esta fiesta, la jira con la presencia de las peñas de Burgos.

La empresa Grúas Bellver será la encargada de instalar la estructura, que responde al proyecto técnico redactado por Metalusa, firma especializada en este tipo de actuaciones. En concreto, y también como el año pasado, la pasarela tendrá una anchura de tres metros y una longitud de 60,662 metros. Cuenta con apoyos en ambos muros laterales e intermedios, estará configurada mediante andamio tubular y contará con una base regular, uniforme y antideslizante.

Además, dispondrá de rampas de acceso hasta los muros laterales donde se sitúan los apoyos. En la margen derecha se habilitarán dos rampas con doble embarque y, en la izquierda, una escalera y otra rampa de acceso. La infraestructura está diseñada para soportar una carga de hasta 400 kilos por metro cuadrado y, una vez concluido el montaje por parte de una empresa especializada, será certificada por un ingeniero.

La instalación de esta pasarela provisional se estrenó, no sin debate previo a cuenta de las gestiones administrativas vinculadas con la autorización mencionada, en la anterior edición del Curpillos, la segunda que se celebraba en La Quinta a causa de las obras de remodelación del Parral, lugar tradicional de la fiesta. Los 'atascos' registrados en 2024 en el único puente que enlaza el entorno de El Plantío con el espacio ocupado por las peñas motivaron esta solución temporal que efectivamente lograba su objetivo, pues las colas de acceso desde ese punto desaparecieron.

Por su parte, las 36 peñas ultiman los preparativos para una nueva edición del Parral en la Quinta, mirando con el rabillo del ojo lo que pasará en 2027 y si esta cita regresa a su entorno más tradicional, el de Huelgas. El Curpillos se celebra el 12 de junio y se espera la participación de unas 40.000 personas que se concentrarán en la Quinta, que este año estrena un sistema rotatorio para decidir la ubicación de cada sociedad.

Este año, como novedad, el reparto de ubicaciones ya no será un sorteo aleatorio, sino que se ha iniciado un proceso de rotación. Estar junto al puente de entrada no tiene el mismo impacto que estar al final del trayecto. Estar en sombra o en sol difiere en el resultado final de la jornada. Se busca repartir esas ubicaciones más favorables.