La Feria de Atracciones de Burgos en el aire. «O volvemos al Polígono Docente o no hay feria»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La apertura de plicas del concurso para optar a las parcelas en las que se ha dividido la Feria de Atracciones en la calle Laredo no tuvo concurrentes pero sí público. Una representación de los 70 feriantes que montan cada año en las Barracas de Burgos tras se personaron en la sesión de apertura pública de concurrentes para exigir una reunión con los responsables políticos.

En el encuentro estaban presentes el nuevo Gerente de Cultura y personal de la Gerencia Municipal de Cultura, pero los feriantes querían un encuentro directo con responsables políticos. Con la intención de apurar un cambio de ubicación para poder montar la Feria de Atracciones de Burgos. «Allí no volvemos pero tampoco podemos ir a otra feria, nos queramos parados, pero es que en el Ayuntamiento no han movido nada, si no hay cambio de ubicación no hay feria», señalaban indignados algunos representantes de los Feriantes tras una reunión «decepcionante» con el concejal César Barriada acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Hacienda, Ángel Manzanedo.

«Si no nos cambian de ubicación, este año se van a quedar sin feria a no ser que cambien la ubicación porque lo del año que viene, con elecciones, no nos convence o en el Polígono Docente o, sintiéndolo mucho por los burgaleses y por nosotros, que esto es nuestro pan, no venimos», manifestaba tajante otro de los feriantes.