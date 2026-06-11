Así ha sido la fiesta preParral de El Pez y del Encarna’s: Música local y buen rollo

Instante de la fiesta preParral organizada por El Pez y Encarna's.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Hay ganas de fiesta. Muchos burgaleses esperan con ganas la celebración de la jira del Parral en el parque de La Quinta. Para calentar motores y un año más, la calle San Lorenzo fue escenario de la celebración del XIII aniversario de El Pez, en una celebración preParral esperada que ya se ha vuelto tradición. El espacio hostelero volvió a unirse a Spritztería Encarna's para acercar a burgaleses y visitantes la música y el buen hacer de Arrebol Band y del grupo Vieja Escuela.

«Solo queremos animar la calle San Lorenzo, que la gente tenga una fiesta preParral para disfrutar de la buena música e ir calentando motores de cara a la celebración del Curpillos», explican responsables de los locales organizadores.

Esta no es la primera vez que los hosteleros de ambos bares consiguen abarrotar la calle. Ya son conocidos sus multitudinarios Vermut Loteros el día del Sorteo de Navidad o sus eventos en Carnavales. Los organizadores aseguran que lo de esta tarde «es más que un concierto» y su fiel parroquia lo sabe bien.

El plan arrancó con música en vivo con el tardeo. Desde las 18 horas, el espectacular talento de Vieja Escuela se hizo notar ante un público entregado y participativo desde las primeras notas. A las 18 horas, esta banda de rock burgalesa formada por músicos de la Tierra de Lara, deleitó a los presentes con versiones de clásicos del rock de los años 70 en clave punk-rock.

A las 21 horas fue el turno de Arrebol Band. La formación nace en 2024 cuando Álvaro (cantante) y Mateo (guitarra) deciden formar un grupo con influencias variadas. Poco a poco se incorporan un trompetista, un bajista, un batería y un segundo guitarrista, completando la banda.

Tras los primeros ensayos crean su primer tema, ‘Otra calada’, y comienzan a tocar en directo en espacios locales como el micro abierto del bar Iguana y en conciertos benéficos. Desde entonces han actuado en distintos escenarios de Burgos, como TopTren, Riviera, el templete del Espolón y los 4 Reyes durante las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

Ahora ya solo queda recuperar fuerzas para celebrar el Curpillos como se merece.