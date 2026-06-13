Un incendio apagado junto a las Veguillas se reaviva y obliga a intervenir a los Bomberos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Burgos y medios de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León regresaron esta tarde al mismo lugar donde ayer por la tarde, en plena celebración del Curpillos en la Quinta, tuvieron que intervenir para apagar un incendio cerca de las Veguillas, pero en esta ocasión las llamas cercaban más de cerca unas instalaciones junto a la subida de Cortes, alcanzando unos espacios en los que se guardan los animales.

Las alarmas saltaron de nuevo poco después de las 17.00 horas, cuando el centro de emergencias del 1-1-2 recibía hasta 80 llamadas a partir de las 17.05 horas en las que se alertaba de un incendio en el entorno de las Veguillas. En los avisos se informaba de que se estaba quema un árbol y vegetación. Y esta vez más cerca de las instalaciones en las que en la tarde de ayer también fue necesario evacuar a los animales que había guardados.

En pocos minutos se desplegaron medios de extinción del parque de de Bomberos de Burgos, así como efectivos de Medio Ambiente. También se desplazaban al lugar varias dotaciones de la Policía Local y de la Policía Local que, a la vez que cortaban el tráfico en el bulevar y en el acceso al barrio de Cortes, colaboraban en las labores de evacuación de los animales, entre los que había perros y gatos.

Mientras, el esfuerzo de los equipos de extinción era que las llamas, que estaban prendiendo con fuerza por la espesa vegetación y arbolado junto a las instalaciones y chamizos, no avanzaran más. Para ello fue necesaria la intervención de al menos tres dotaciones de los Bomberos de Burgos y una dotación de Medio Ambiente. Fue necesario cortar la circulación en el bulevar para que los Bomberos pudieran desplegar mangueras para llegar a un hidrante junto al cruce del bulevar con el acceso al barrio de Cortes.