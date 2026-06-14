Intervienen en el incendio de un camión en la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han intervenido en el incendio de vehículo en el que ha resultado herido el conductor, un varón de unos 70 años. El centro de operaciones del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 9.50 horas por un incendio en el interior de la cabina de un camión situado en el área de servicio de Santa Olalla de Bureba, en la AP-1, en el kilómetro 24.

En las llamadas se indicaba que el chófer está consciente, que el incendio ha quedado extinguido en pocos minutos, pero que él no puede salir por sus medios del camión.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias -Sacyl, que envía recursos al lugar. En concreto, envió una ambulancia de soporte vital básico, un equipo sanitario del centro de salud de Briviesca y un helicóptero medicalizado. Este último traslada al herido, un varón de unos 70 años, al Complejo Asistencial de Burgos.