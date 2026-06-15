Burgos lanza una campaña contra el abandono animal ante el inicio de las vacaciones de verano

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano comienzan los planes de vacaciones, los viajes y las escapadas. Pero también reaparece una cara menos visible de la temporada estival: el abandono de animales.

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización coincidiendo con una época en la que tradicionalmente aumentan los casos vinculados a las vacaciones, aunque en lo que va de año se han recogido 30 animales domésticos, entre perros y gatos. Bajo el lema 'Este verano no abandones' y el hashtag #BurgosContraElAbandono, la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad busca recordar que tener una mascota supone una responsabilidad durante toda su vida.

Así lo explica el edil Carlos Niño, que especifica que los días 17, 18 y 19 de junio se instalará un punto informativo en la plaza de San Juan con información sobre las asociaciones que trabajan en el ámbito de la protección y la adopción de mascotas.

"Un ser vivo no es un capricho, es una responsabilidad para toda su vida", señaló el concejal durante la presentación de la campaña, en la que insistió en que las dificultades para organizar viajes o vacaciones no pueden desembocar en decisiones irresponsables.

Los voluntarios de las asociaciones animalistas ofrecerán asesoramiento a los ciudadanos sobre adopción, cuidado de mascotas y alternativas para compatibilizar las vacaciones estivales con el bienestar de sus animales. En este espacio también se dará a conocer el catálogo de perros y gatos que actualmente esperan una familia en el Centro de Acogida de Animales de Burgos. Además, se repartirán bolsas para la recogida de excrementos y botellas para la limpieza de orines entre los propietarios que acrediten tener censada su mascota en la ciudad.

La campaña incorpora también herramientas digitales mediante tarjetas y postales con códigos QR que enlazan a información práctica sobre adopciones, animales perdidos y recursos para el cuidado de mascotas durante el verano.

Carlos Niño y Sandra Bermejo con Ulises, que busca un hogar definitivo.ECB

A la rueda de prensa acudieron voluntarios de asociaciones como Voluntarios Animales y Plantas, Happy Cats y Salvamento Animal, que reflejaron la realidad que viven y las dificultades por las que atraviesan las mascotas abandonadas. Sandra Bermejo puso como ejemplo la historia de Ulises, un perro que lleva más de dos años en la perrera y que busca un hogar definitivo.

Desde su asociación trabajan en encontrar hogares de acogida temporales y proporcionan todo lo necesario para hacerse cargo del animal durante el tiempo por el que se compromete. "Nosotros somos una asociación muy pequeña que dependemos un poco de eso, de las casas de acogida, de que haya gente que se ofrezca voluntariamente. Nosotros damos el pienso, el veterinario, las correas, las cunas, todo. Solo necesitamos que alguien quiera dedicarle un poco de tiempo y darle un espacio en su hogar, temporalmente, a un animal", explicó.

Por su parte, Francisco Álvarez, de Salvamento Animal, relató el impacto que genera en los animales un abandono, ya que una de las situaciones más probables es que sufra daños o acabe muriendo en los casos más graves. "El abandono es un problema desde el principio para las administraciones que son responsables de esos animales, para la sociedad y para la mascota, así como para las asociaciones y voluntarios", reflejó, para añadir que tanto las instituciones como los colectivos tienen que invertir recursos económicos por el daño que ha causado un tercero.

Álvarez, que fotografía a los animales, se ha encontrado con mascotas mutiladas o que sienten un miedo atroz hacia las personas después del episodio vivido.

Por su parte, Laura Verónica Mínguez, de Happy Cats, explicó que el problema con los gatos abandonados cada vez es más importante. "Abandonan animales en las colonias e incluso en los veterinarios para no pagar un tratamiento médico", lamentaba esta voluntaria, que hacía un llamamiento a la concienciación de la sociedad y, en especial, a los dueños de animales domésticos.