El alquiler de bicicletas a turistas en Burgos se dispara un 127% en dos años

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las últimas memorias anuales del servicio de alquiler de bicicletas públicas de Burgos (Bicibur) arrojan «indicadores muy positivos». Sobre todo en clave turística, gracias a los abonos disponibles, tras detectarse un repunte del 127% en los meses de mayor de demanda desde 2023 hasta el año pasado, con un total de 184 usuarios de visita en la ciudad contabilizados en junio.

Según destaca el concejal de Movilidad, César Barriada, este «crecimiento exponencial» también es palpable entre los usuarios activos. De hecho, en 2025 se registró un «máximo histórico» de 1.657 tras una leve caída durante el ejercicio anterior, que se saldó con 1.559 abonados frente a los 1.598 del 23. Cabe remarcar, además, que el servicio sumó 1.649 durante el primer trimestre de este año.

Estos datos demuestran, a juicio de Barriada, que Bicibur goza de una «elevada fidelización». Principalmente entre los usuarios de la zona centro-oeste y Gamonal, aunque lo cierto es que el alquiler ya se ha «normalizado» en toda la ciudad. Por otro lado, las memorias revelan que los puntos de préstamo más concurridos se ubican en plaza España, los juzgados de Reyes Católicos, la biblioteca Miguel de Cervantes y el paseo del Espolón frente a la Diputación Provincial.

Otro aspecto recogido en los informes es el cambio atendiendo a criterios de género. Si hace tres años las mujeres eran mayoría, la tendencia se ha revertido con 930 hombres según los últimos datos. Menos varía la edad media de los usuarios, que en todo este tiempo ha pasado de 39 a 40,7 años.

A modo de conclusión, Barriada incide en que Bicibur es un «medio consolidado entre la población adulta y activa». Asimismo, se muestra convencido de que la ampliación del carril bici acometida durante los últimos años demuestra una «gran utilidad» de cara a fomentar el transporte sostenible.