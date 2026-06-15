El derribo y rehabilitación de las cocheras costará finalmente 2,5 millones de euros

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos sigue tratando de restaurar la «normalidad» dentro del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) tras el incendio de las cocheras de los autobuses el pasado mes de abril. Una de las prioridades, como ya quedó claro desde el principio, es la demolición de la nave más afectada por el fuego y la reconstrucción del taller de la carretera Poza. Finalmente, dicha intervención supondrá un desembolso de 2,5 millones de euros.

Pese a que el equipo de Gobierno indicó a finales de mayo que esta actuación conllevaría un coste de 2,1 millones una vez adjudicadas las obras a Javier Herrán, el concejal de Movilidad, César Barriada, detallaba este lunes que la empresa encargada del derribo y rehabilitación de ambos espacios será Desarrollos Urbanos Arbad con un plazo de ejecución de siete meses. La misma compañía, tal y como apuntó el edil, asumirá además la demolición parcial y la consolidación de los garajes municipales en el mismo enclave por un importe de 34.915 euros.

Aparte de precisar que la redacción del proyecto para el acondicionamiento de la parcela que servirá de aparcamiento a los buses municipales costará 27.500 euros, Barriada también indicó que «mañana o pasado» se procederá a la retirada del fibrocemento presente en las cocheras. En principio, se estima que la intervención se prolongue durante unos «20 días».

También informó Barriada, justo antes de reunirse el Consejo de Administración del SMyT, de una serie de contratos de emergencia para reactivar el servicio de autobuses urbanos con garantías. Entre ellos, el suministro e instalación de una estación de carga rápida de Gas Natural Comprimido (GNC) por 1,5 millones o la adquisición de utillaje y material de taller por 30.000 euros. Asimismo, se procederá a la compra de una furgoneta valorada en 32.733 euros y se habilitarán seis columnas elevadores para la reparación de los vehículos previa inversión de 50.194 euros.

Por otro lado, el edil aseguró el transporte público dejará de ser gratuito «en los próximos días» una vez instalados los 45 cubes necesarios para la reanudación del servicio. La adjudicación, en este caso, recae sobre Etralux por un importe de 815.273 euros