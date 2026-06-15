Un herido en un choque por alcance en la A-1 en Cogollos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un varón de unos 35 años resultó herido en un accidente de tráfico en Cogollos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 19.36 horas en la que se alertaba de una colisión una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 224 de la autovía A-1.

En el aviso se solicita asistencia para un varón de unos 35 años, que está herido y consciente y que se queja de dolor en el cuello. El 1-1-2 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.