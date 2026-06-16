El PSOE reclama una comisión especial para «replantear» la movilidad en Burgos tras el incendio de las cocheras

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos solicitará en el próximo pleno la creación de una comisión especial para «replantear» el modelo de movilidad de la ciudad tras el incendio de las cocheras de los autobuses el pasado mes de abril. «Ahora toca tomar decisiones que marcarán el transporte público de durante las próximas décadas», señalaba este martes la socialista Virginia Escudero haciendo hincapié en que la necesidad de actuar de manera «inmediata» a raíz del siniestro ha abierto un nuevo escenario que requiere intervenciones consensuadas.

Según Escudero, «el verdadero problema es la falta de planificación». «No basta con reconstruir cocheras y comprar nuevos autobuses», apostillaba la edil convencida de que Burgos tiene la «oportunidad», pese a las adversidades, de cambiar el actual paradigma de gestión en materia de movilidad abordando aspectos concretos como la ubicación de las instalaciones municipales, el modelo energético o la dotación de infraestructuras «preparadas para el futuro».

Para ello, el grupo socialista aboga por una comisión que tenga en cuanto a la oposición y a los técnicos municipales en la toma de decisiones. Sin embargo, Escudero criticó al mismo tiempo que el Partido Popular responda con «evasivas» a sus requerimientos mientras los contratos de emergencia para retomar la normalidad en el Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMyT) ya superan los 6 millones de euros. Por otro lado, quiso incidir en que el Ayuntamiento no podrá solicitar crédito salvo que el Ministerio de Economía autorice su propuesta de refinanciación de los consorcios de Villalonquéjar y la variante ferroviaria.

Sobre la posible compra de los autobuses cedidos por el Ayuntamiento de Madrid tras el incendio, la concejala del PSOE Nuria Barrio dejó claro que la alcaldesa, Cristina Ayala, «no puede pretender que le demos un voto a ciegas». Así las cosas, exigió «información» al respecto para adoptar una postura con «criterio» mientras Escudero alertaba de que ha habido vehículos de la flota municipal que en su día se retiraron con los «mismos años y kilómetros». En cualquier caso, los socialistas urgen más «datos» al Ejecutivo para poder trazar una «diagnóstico real» de la situación de los buses madrileños.