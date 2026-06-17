Así es el nuevo supermercado Dia en Burgos, a tan solo 200 metros de la Catedral

Inauguración del nuevo supermercado Dia en la calle Eduardo Martínez del Campo.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tal y como avanzó este periódico a finales del mes pasado, Dia continúa apostando por Burgos con la apertura de un nuevo establecimiento inaugurado este miércoles en la calle Eduardo Martínez del Campo. Se trata del supermercado más cercano a la Catedral, ya que apenas se sitúa a unos 200 metros de distancia.

La compañía se fijó como objetivo abrir antes de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026. Dicho y hecho, el nuevo local cuenta con una sala de venta de 299 metros cuadrados y un surtido compuesto por más de 3.100 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia y las principales marcas de distintos fabricantes.

Con este nuevo desembarco en la capital burgalesa, Dia se asienta en pleno casco histórico. Y en una zona donde este tipo de negocios brillan por su ausencia, de ahí la expectación generada desde que arrancaron las obras para remodelar el local. Además, la tienda también goza de visibilidad desde el paseo de la Audiencia, uno de los enclaves más emblemáticos y arbolados de la ciudad junto al río Arlanzón.

La apertura de este establecimiento permite a Dia disponer de ocho tiendas en la capital y un total de 13 en la provincia. Con más de 200 tiendas en toda Castilla y León, fuentes de la compañía aseguran que el modelo de proximidad «este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Burgos, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles y generando valor y empleo en todas las comunidades en las que opera».

De entrada, el nuevo súper de Dia contará con ocho empleados, seis de ellos de nueva contratación. Aparte, los vecinos del barrio podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante tres meses desde la inauguración del establecimiento. Por otro lado, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de rebaja en todas sus compras durante cuatro semanas que se acumula en el monedero wallet de la aplicación móvil de la compañía. Cabe destacar además que la tienda abrirá sus puertas todos los días: de lunes a sábado de 9 a 21 horas y los domingos de 10 a 20:30.