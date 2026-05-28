La conocida cadena que ultima la apertura del supermercado más cercano a la Catedral de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La cadena de supermercados Dia trabaja a contrarreloj para abrir su octavo establecimiento en Burgos. Será, además, el más cercano a la Catedral. Ubicado en el número 1 de la calle Eduardo Martínez del Campo, a poco más de 200 metros de la plaza del Rey San Fernando, el local cubrirá una zona prácticamente desangelada en lo que a este tipo de negocios se refiere.

Los primeros rumores de que se abriría un supermercado en este enclave empezaron a circular al poco de arrancar las obras. Se desató, como es lógico, una gran expectación entre los vecinos al carecer de un supermercado próximo en el entorno. Ahora, una vez confirmada la noticia, este periódico ha podido saber que la tienda abrirá sus puertas el miércoles 17 de junio. Es decir, diez antes del pistoletazo de salida de las fiestas de San Pedro y San Pablo.

El nuevo súper de Dia, según informaciones difundidas por la propia compañía, comercializará productos de «alimentación, bebidas, droguería y perfumería». En ese local se situaba antes el concesionario oficial de Yamaha gestionado por GJ Automotive. Previamente, el inmueble estuvo en manos de la empresa francesa de muebles de alta gama Roche Bobois.

Con esta apertura, serán ocho los locales de Dia en la capital burgalesa. Relativamente cerca del casco histórico se encuentra el de la calle General Sanz Pastor, hasta ahora el más cercano a la Seo junto al Primaprix, inaugurado en la calle San Juan el pasado mes de noviembre, o el Alcampo del Mercado Sur, en la calle Miranda.

Después de afrontar un proceso de reestructuración en 2023 que culminó con el traspaso a Alcampo de 13 tiendas en la provincia, 63 en toda Castilla y León y 233 en el conjunto del país tras obtener el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía ha seguido presente en la capital burgalesa. Apostando, eso sí, por un formato más minimalista frente al modelo de gran superficie.

La estrategia planteada por Dia ha sido la cubrir, en la medida de lo posible, los diferentes distritos de la ciudad. En la zona centro, por ejemplo, se asientan dos establecimientos bastante próximos entre sí en las calles Anna Huntington y Calzadas. Más al norte, en el entorno de Vadillos, se encuentra el de la calle Valentín Jalón. En Gamonal, el barrio más populoso, la empresa decidió instalarse en la avenida de los Derechos Humanos.

En la actualidad, la cadena cubre la zona sur con una tienda en la calle Madrid, dejando atrás San Agustín en dirección al parque Europa. Aparte, el súper de la calle San Zadornil da servicio a los vecinos de San Pedro de la Fuente.

Cabe recordar que el último supermercado de una gran firma abierto en Burgos fue el de El Corte Inglés en la calle Vitoria a principios de marzo. Con una imagen renovada, la multinacional de grandes almacenes recuperó la actividad comercial en un inmueble, en pie desde mediados de la década de los 80, que cerró sus puertas en 2022 debido a un plan de reordenación de la propia compañía. Sin embargo, la empresa decidió trazar un nuevo rumbo para centrarse en la venta de alimentación, bebidas y platos gourmet ya preparados.