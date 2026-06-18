Dos empresas optan a urbanizar la plaza María Lejárraga

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Dos empresas optan a la urbanización de la plaza María Lejárraga. Las constructoras Herrero Temiño y Jacinto Lázaro han presentado oferta para hacerse con el contrato licitado por el Ayuntamiento de Burgos para transformar este espacio público situado entre las calles Hermanas Mirabal y José María Codón. El proyecto cuenta con un presupuesto de 445.807 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según consta en la licitación.

Tras cerrarse el pasado lunes el plazo de presentación de proposiciones con las dos ofertas citadas en liza, Urbanismo deberá analizar ahora la documentación aportada por ambas constructoras. El proceso comenzará con la apertura y evaluación de los criterios cualitativos incluidos en el sobre A, para posteriormente conocer las ofertas económicas contenidas en el sobre B. El precio será el factor más determinante en la adjudicación, aunque también se valorarán cuestiones como la memoria técnica, la planificación de los trabajos, el control de calidad y las medidas previstas para reducir el impacto de las obras sobre los usuarios.

De vuelta a la actuación, cabe recordar que permitirá rematar el desarrollo de la zona de Coprasa más de veinte años después del inicio de las obras. La parcela, identificada como JA.8.13/1 y destinada a jardín y zona libre pública dentro del antiguo sector, nunca llegó a materializarse pese a formar parte de las obligaciones urbanísticas asumidas por los propietarios del ámbito. Mientras el resto se ha completado y recepcionado por fases, este espacio quedó sin acondicionar y convertido en una campa irregular que acumula suciedad y grandes charcos cuando llueve.

Ante el incumplimiento de los deberes de urbanización, el Ayuntamiento inició un procedimiento de ejecución subsidiaria para acometer directamente las obras. La Junta de Gobierno Local declaró en 2023 incumplida la obligación e impulsó la incautación parcial del aval constituido para garantizar los trabajos pendientes, obteniendo más de 442.000 euros para financiar la intervención.

El proyecto licitado prevé transformar por completo la parcela mediante la creación de zonas verdes, espacios estanciales, itinerarios peatonales accesibles, juegos infantiles, alumbrado público y red de riego sobre una superficie aproximada de 2.550 metros cuadrados.