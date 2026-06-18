El PP reactiva la reforma de la avenida del Arlanzón y de las pasarelas sobre el río

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Luz verde al expediente de contratación para el procedimiento negociado sin publicidad destinado a la redacción del proyecto para la reforma e instalación de cuatro pasarelas sobre el río Arlanzón y a la remodelación de la avenida del mismo nombre. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de 607.643 euros, contempla la sustitución completa de tres de las pasarelas actuales, que presentaban la necesidad de una renovación estructural y la instalación de una nueva.

El proyecto no solo se limita al cruce fluvial, sino que incluye la «importante remodelación urbana de la Avenida del Arlanzón, abarcando el tramo que discurre desde el puente de Gasset hasta la Plaza del Cid», tal y como avanzó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros. Asimismo, los trabajos «contemplarán el arreglo y consolidación de las conocidas pasarelas de Villa Pilar y Santa Casilda·

Este paquete de actuaciones está «estrechamente vinculado al antiguo y malogrado proyecto ‘Burgos Río’. «Aunque dicha iniciativa global no llegó a materializarse en su conjunto, el actual equipo de Gobierno municipal hemos defendido que determinados aspectos técnicos y estructurales eran aprovechables y debían ser recuperados para beneficio de la ciudad», añadió.

Al basarse en una idea inicial que ya existía y estaba previamente estudiada, el Consistorio «debe desarrollar este trámite mediante este procedimiento negociado, permitiendo que la modernización de los accesos peatonales sobre el Arlanzón dé un nuevo paso». Después «será el momento de aprobar el proyecto y sacarlo a licitación».

Plan de calidad

Por otra parte, el equipo de Gobierno ha «aprobado incialmente» el nuevo Plan de Calidad y Modernización. Este plan estratégico «busca aglutinar y dar coherencia a los distintos proyectos existentes en un único documento y bajo una misma línea de trabajo». Su implantación será progresiva durante un periodo de 60 meses y se articulará en torno a cinco ejes transversales que son «la simplificación administrativa, orientada a lograr una mayor eficacia en la gestión; la modernización tecnológica y gobierno inteligente, centrada en la implantación definitiva de la administración electrónica; la calidad del servicio público, que servirá para mejorar la atención y las prestaciones a los ciudadanos; la accesibilidad universal, garantizando que todo el mundo pueda acceder sin barreras al Ayuntamiento y la gobernanza municipal, enfocada en la coordinación interáreas y la transparencia», apuntó Ballesteros.

Para asegurar el éxito del proyecto, «el plan incluye un sistema de gobernanza y varios indicadores que permitirán comprobar si se van cumpliendo los objetivos fijados durante su ejecución». Además, cada decisión «estará respaldada y valorada directamente por los propios técnicos de la casa».

Andén 56

Por otra parte, Ballesteros avanzó que se ha dado luz verde a «la primera prórroga de dos años de la concesión de servicios de Andén 56». Este contrato se adjudicó originalmente hace cinco años y, tras esta primera ampliación de dos años, aún podría contemplarse una segunda prórroga de dos años más.