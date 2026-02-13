Manso aboga por adelantar la campaña de asfaltado "por el mal estado de las calles de Burgos"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Las quejas de los ciudadanos por el mal estado de calzadas y aceras arrecian, igual que los temporales. Y con este panorama, el vicealcalde y concejal de Vías y Obras, Juan Manuel Manso, ha salido ante los medios de comunicación para afirmar que es partidario de adelantar la campaña ordinaria de asfaltado, que cuenta con 745.000 euros, a la que seguirá una extraordinaria por valor de 2,5 millones, condicionada a que el equipo de Gobierno del PP consiga sacar adelante una modificación del presupuesto, que deberá pactar con la oposición, ya que el PP está en minoría.

"Los ciudadanos se están dando cuenta del mal estado generalizado de las calles de la ciudad", afirmó, para indicar que las abundantes lluvias de estos meses impiden realizar los arreglos más urgentes, porque allí donde se repara un bache, en pocos días se vuelve a levantar por el agua y el paso de vehículos pesados.

Manso asegura que el equipo de Cristina Ayala tiene un "plan de inversión" para el mantenimiento de calles y que estaba previsto antes del agravamiento del deterioro como consecuencia de la sucesión de borrascas. Así, habló de que el presupuesto de 2026 incluye partidas que sumadas alcanzan los 7 millones de euros en mantenimiento de las calles, de los cuales 300.000 euros se destinan, en concreto, a aceras. En esta cantidad se incluye desde la partida de asfaltado (745.000 euros), hasta las actuaciones de la brigada de obras con las empresas colaboradoras, que suman (2.690.000 euros).