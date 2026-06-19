Los centros cívicos de Burgos tendrán un nuevo reglamento

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha dado luz verde de forma inicial al nuevo Reglamento de funcionamiento de los equipamientos de proximidad, una normativa que «tiene como objetivo unificar la gestión de los centros cívicos de la ciudad», tal y como recordó la responsable de Servicios Sociales, Milagros del Campo. La normativa salió adelante gracias al voto a favor del equipo de Gobierno y el apoyo de Vox, mientras que el grupo municipal socialista decidió abstenerse en la votación debido a discrepancias en el modelo de participación ciudadana.

El principal encontronazo entre los populares y los socialistas radicó en la eliminación del 'consejo de centro', un órgano consultivo diseñado originalmente para canalizar las propuestas y la participación de los usuarios. El concejal del PSOE, José María Romo, defendió firmemente en este sentido «el mantenimiento de esta figura», argumentando que «realizaba una labor muy importante a la hora de recoger las aportaciones directas de los ciudadanos».

Por su parte, la presidenta de Servicios Sociales, replicó a la formación socialista que este órgano «jamás se ha reunido ni ha funcionado de manera efectiva durante las últimas legislaturas», calificándolo de «inoperante».

La popular aseveró que, con la nueva normativa, las funciones de recogida de demandas de los vecinos «no desaparecerán, sino que se trasladarán a las juntas de distrito». A estas reuniones acudirán de forma directa los animadores comunitarios de los centros, quienes «se encargarán de trasladar las necesidades y sugerencias de los usuarios». Así, el equipo de Gobierno defendió que esta reestructuración «agilizará la comunicación y hará más eficiente la gestión de los barrios».

Este documento común «viene a sustituir una gestión fragmentada, ya que hasta ahora cada uno de los siete centros cívicos existentes en Burgos, a los que se sumará próximamente el nuevo centro de Fuentecillas, operaba bajo su propio reglamento independiente», recordó la popular.

Muchos de estos textos normativos «presentaban un severo desfase temporal, llegando a datar en algunos casos del año 2007, por lo que se habían quedado completamente obsoletos para las necesidades actuales de la población».

El texto recién aprobado unifica los criterios y «dotará de una hoja de ruta idéntica a toda la red municipal, garantizando que todos los burgaleses reciban el mismo trato con independencia del barrio en el que residan». Entre sus puntos clave, el nuevo reglamento «regula al detalle el catálogo de derechos y deberes de los usuarios, las condiciones para el uso y la cesión de los espacios municipales, la organización de las actividades y talleres, así como un régimen sancionador unificado para asegurar la buena convivencia en las instalaciones».

Carrera horizontal

Por otra parte, la Corporación municipal dio luz verde definitiva al Reglamento de la Carrera Profesional Horizontal. Lo hizo después de que la comisión de Personal aprobara recientemente la alegación presentada por un empleado municipal, en la que se ha solicitaba la modificación de la disposición transitoria tercera relativa a formación. En concreto, pidió la supresión de la expresión 'ingeniero superior', sustituyéndola por 'ingeniero', al considerar que dicha denominación no se corresponde con titulaciones universitarias actuales.

Tras esta modificación, el reglamento se ha elevado al Pleno para su aprobación definitiva. Un paso previo al deseo del equipo de Gobierno de activar la primera convocatoria de la carrera profesional horizontal dentro de este mismo año, antes del periodo de verano. Este sistema se enmarca en el reconocimiento del compromiso del personal empleado público, que se valora como parte del desarrollo profesional dentro de la administración municipal.