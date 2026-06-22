La Universidad Isabel I y AJE Burgos impulsan la formación continua de los jóvenes empresarios

El rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, y el presidente de AJE, Mario Pérez, sellan su acuerdo con un apretón de manos.ECB

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos (AJE Burgos) rubricaban un convenio de colaboración para reforzar la formación continua de los emprendedores de este colectivo en la provincia, así como de sus trabajadores y familiares.

El acuerdo, firmado por el rector de la institución educativa, Alberto Gómez Barahona, y el presidente de la agrupación, Mario Pérez, consolida una relación que ambas entidades mantienen desde hace años y se acompaña de un anexo vinculado al respaldo específico de la Isabel I a los premios que organiza anualmente AJE Burgos para visibilizar la labor de sus asociados. Este apoyo contempla la concesión al ganador del galardón de una beca completa para cursar el Máster en Marketing Digital de la Universidad Isabel I.

Tras sellar esta alianza "oportuna", Gómez Barahona destacó la necesidad de actualizar los conocimientos de forma permanente en "un contexto de transformación constante". "Antes la universidad era un sitio al que se iba; ahora es un sitio al que se vuelve", señaló, al defender que la preparación ya no se limita a los primeros años de la trayectoria académica o profesional.

El rector de la Universidad Isabel I incidió también en la situación de los jóvenes empresarios, que deben atender las necesidades de sus negocios en un entorno "cambiante y muy exigente" y, al mismo tiempo, mantenerse al día en ámbitos como la digitalización, la gestión, la comunicación o la innovación, reto en el que el apoyo que brinda el convenio recién rubricado puede ser determinante.

En concreto, la Isabel I ofrecerá ayudas para cursar sus titulaciones, con descuentos que oscilarán entre el 10% y el 30%, en función de las circunstancias de cada solicitante. La medida se aplicará a toda la oferta académica de la institución y busca favorecer tanto la actualización de conocimientos como la adquisición de nuevas competencias.

Por su parte, el presidente de AJE Burgos, Mario Pérez, agradeció el respaldo de la Universidad Isabel I y subrayó la importancia de contar con una oferta formativa cercana para un colectivo que, en muchas ocasiones, desarrolla su actividad "con un ritmo intenso". Y es que, según indicó, los jóvenes empresarios suelen tener dificultades para encontrar tiempo para completar su preparación, pese a que esta resulta esencial para mejorar la competitividad de sus proyectos.

Además, el rector aportó algunos datos sobre el perfil del alumnado de la Universidad Isabel I en relación con la formación continuada, casi razón de ser de las instituciones educativas a distancia como la burgalesa. Gómez Barahona explicó que aproximadamente el 60% de los estudiantes de grado cuenta ya con una titulación universitaria previa, una proporción que, lógicamente, se incrementa en los estudios de máster, donde puede situarse entre el 80% y el 90%.