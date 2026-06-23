Atapuerca premia el "apoyo personal" de la Reina Sofía

Imagen de la Reina Sofía en una de sus visitas a los yacimientos de Atapuerca.Susana Santamaría / Fundación Atapuerca

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El patronato de la Fundación Atapuerca ha querido reconocer la "implicación personal" y el "apoyo personal e institucional" de la Reina Sofía con el proyecto Atapuerca. La reina emérita, arqueóloga de formación, ha sido una constante en las visitas institucionales a la sede de la Fundación Atapuerca, donde ha inaugurado sedes como la del Centro Emiliano Aguirre, ha participado en la puesta de largo de los diferentes elementos del Complejo de la Evolución Humana e intenta, prácticamente cada verano, dar un paseo por las excavaciones.

Por esa razón, la Fundación Atapuerca entregará a la Reina Sofía el II Premio Emiliano Aguirre. "Siempre está muy pendiente de lo que se hace aquí, tiene interés, me consta, de conocer a los nuevos codirectores", explicó el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo. La relación de la Reina Sofía con el proyecto Atapuerca se remonta a los inicios cuando Emiliano Aguirre remitió una epistolar para recabar el apoyo de la reina en el proyecto que empezaba a diseñar en la sierra burgalesa.

Además se han reconocido con los premios evolución en la categoría de Valores Humanos a Ignacio Sánchez Galán por el apoyo a través de Iberdrola, incluso antes de contar con fundación, del proyecto Atapuerca. En la novena edición de los premios evolución, en el apartado de Labor Científica, se reconoce al antropólogo y arqueólogo italiano Carlo Peretto con una dilatada trayectoria de investigación en evolución humana y Paleolítico y vinculado a los hallazgos en el yacimiento italiano Isernia la Pineta.

La reunión del Patronato estuvo marcada por las nuevas incorporaciones como el nuevo consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico. En el acto de presentación del inicio de campaña y valoración de la reunión también participó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.

Además, se acordó la incorporación al patronato de Ignacio Martínez Mendizábal, como "puente con los seis codirectores del proyecto, integrados en el comité científico, pero que nos permite incorporar su su punto de vista en las deliberaciones de patronato", remarcó Méndez Pozo.