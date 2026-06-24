El PSOE pide una convocatoria extraordinaria de subvenciones a programas culturales y asociaciones

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El PSOE de Burgos pide que se active una convocatoria extraordinaria de subvenciones a programas culturales y festejos, así como a asociaciones culturales y centros regionales en la provincia con el objetivo de aquellos proyectos que tuvieron la puntuación mínima exigida se quedaron fuera por falta de crédito disponible.

El grupo socialista en la Diputación de Burgos ha registrado una proposición para el Pleno del próximo 26 de junio con el objetivo también de que se elabore un "informe detallado" de la evolución de estas subvenciones desde el año 2023, en el que se incluyan el número de solicitudes, beneficiarios, peticiones excluidas, así como la distribución geográfica y el importe medio concedido.

Además, el PSOE pide que se cree una mesa en la que participen ayuntamientos, asociaciones culturales y grupos políticos para evaluar el modelo actual y elaborar propuestas de mejora para "garantizar una distribución más equilibrada de los recursos culturales".

Por último, el PSOE reclama que se aumente la partida en los presupuestos de 2027 destinada a convocatorias de programas culturales y centros regionales burgaleses. El grupo socialista justifica este proposición en que la política del equipo de Gobierno en la Diputación de Burgos "viene generando una creciente exclusión de municipios y asociaciones que, cumpliendo los requisitos establecidos por la propia Diputación, quedan fuera de las convocatorias por agotamiento del presupuesto disponible".

El PSOE recuerda que en el año 2024 182 asociaciones quedaron excluidas de las ayudas culturales, cuando la Diputación "tuvo que reconocer posteriormente la insuficiencia del sistema habilitando una convocatoria extraordinaria de 100.000 euros para proyectos culturales singulares".

Los socialistas recuerdan que en la convocatoria de programas culturales y festejos de este año, de los 326 municipios y entidades locales que se presentaron a las ayudas, "solo 158 recibirán subvención". Y en la convocatoria de ayudas a asociaciones culturales y centros regionales burgaleses, de las 224 solicitudes "solo 113 salieron beneficiadas y 91 quedaron excluidas pese a cumplir con los requisitos".