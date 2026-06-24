Cuando el patrimonio y la historia cobra vida. Estas son las rutas teatralizadas de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Cid Rodrigo Díaz de Vivar, dioses griegos, un buhonero, monjes en apuros, romeros perdidos y hasta un mayordomo. Todos ellos se reúnen en las Rutas Teatralizadas de Burgos que arrancan el próximo mes de julio y se celebrarán hasta el mes de diciembre. Una cita que replica las del año pasado que mantuvieron el sold out en todas sus versiones. "Su éxito demuestra que hay interés por descubrir la ciudad de una forma diferente, más cercana más participativa y, también, más emocionante", remarcó el concejal de Turismo, Carlos Niño.

Una propuesta de éxito que empezó a desarrollarse en 2001 y desde entonces hace las delicias de turistas y los propios burgaleses que disfrutan de su historia desde un punto de vista diferente. Más de 3.000 asistentes se registraron el año pasado en esta iniciativa que permite redescubrir espacios como el entorno de la Catedral de Burgos, el Teatro Principal, el Camino de Santiago a su paso por el centro de Burgos y el Palacio de Castilfalé.

Las entradas para estos espectáculos se pueden adquirir a través del servicio de TeleEntradas Caja de Burgos hasta 15 minutos antes del inicio de la función, con comisión de venta. También se pueden obtener de forma presencial en las taquillas del Teatro Principal (de lunes a viernes de 18 a 21 horas aunque cierra del 20 de junio al 21 de septiembre), Casa de Cultura de Gamonal (de lunes a viernes de 18 a 21 horas excepto del 20 de junio al 21 de septiembre que está cerrada), en Cultural Cordón desde ahora hasta el 27 de julio y a partir del 29 de septiembre. El horario de apertura es de martes a sábado de 11.30 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas y domingos y festivos de 11.30 a 14 horas. En el Centro de Arte Contemporáneo de Burgos de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 18 1 20 horas, sábados de 11 a 14.30 horas y de 17 a 20 horas y domingos y festivos de 11 a 14.30 horas aunque permanecerá cerrada del 1 al 30 de septiembre.

En julio, el Cid

Las Rutas Teatralizadas arrancarán con Ronco Teatro y el Cid. 'Rodrigo vs Ruderico' presenta un viaje por el corazón de Burgos para descubrir la 'fusión-confusión' entre la realidad histórica y la ficción que rodea a Rodrigo Díaz de Vivar. Una propuesta que se desarrolla en cinco espacios diferentes en el entorno de la Catedral de Burgos: Paseo del Espolón, Arco de Santa María, Iglesia de Santa Águeda, Calle Fernán González, Plaza Felipe de abajo y Plaza de Santamaría. La visita dura 95 minutos , y arranca a las 19.30 horas del 13 al 18 de julio, del 20 al 23 de julio y el día 25. Entrada 5 euros.

En agosto, de musas, deidades griegas y secretos

Para el mes de agosto será 'Katharsis' de Molécula Escénica quien animará a los asistentes a ir más allá del telón del Teatro Principal para descubrir sus entrañas. Una visita guiada por tres dioses de la antigua Grecia que acercarán lugares del teatro que normalmente son inaccesibles para el público. La visita dura 75 minutos arranca a las 19 horas con un precio de cinco euros. Se desarrollará en agosto en varias tantas de 4 al 7, del 11 al 14, del 19 al 20, del 25 al 28. Precio entrada 5 euros.

En septiembre el Camino de Santiago de los de antes

'Camino' es la comedia picaresca con la que Bambalúa Teatro muestra el valor del Camino de Santiago como símbolo de la identidad burgalesa. Desde el Salón Rojo, al que se entra por la puerta de madera, se podrán acercar a la historia de la ruta que realiza un monje octogenario, un buhonero sin escrúpulos y unos romeros perdidos. La producción tiene una duración de 60 minutos, arrancará a las 19 horas a un precio de cinco euros. Las fechas previstas del 1 al 4, del 8 al 11 u del 15 al 16. Precio de la entrada 5 euros.

Del octubre a diciembre, en el Palacio de Castilfalé

Arawake Theatre volverá a dar vida al Palacio de Castilfalé. Con 'El Mayordomo y la Archivera permitirán que el público recorra las estancias de este palacio que custodia el archivo de la ciudad. Una ruta que hace hablar a las piedras y que es apto para todos los públicos y dura 75 minutos. Se celebrará a las 12 de martes a jueves durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Precio tres euros.