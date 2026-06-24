Transportes finaliza la rehabilitación de 6,5 kilómetros de la BU-30, tras una inversión de 2,72 millones de euros

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de rehabilitación con firmes sostenibles de la circunvalación de Burgos BU-30, entre los km 1,80 y 8,30, tras una inversión de 2,72 millones de euros (IVA incluido). Estas obras se enmarcan en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, financiado con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se han ejecutado trabajos de fresado y reposición del firme en las zonas más deterioradas, fundamentalmente en los carriles derechos, por los que circula el tráfico pesado. Posteriormente, se ha extendido una nueva capa de rodadura en toda la superficie de la calzada y en los arcenes, con el objetivo de mejorar la durabilidad y la homogeneidad del tramo.

Los trabajos se han completado con el pintado de marcas viales, la ejecución de huella sonora en el margen derecho para evitar salidas de vía, la reposición de estaciones de aforo afectadas y la renovación de las juntas de dilatación en estructuras que se encontraban en mal estado.

Esta actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, que tiene como objetivos potenciar la economía circular reduciendo el consumo de recursos naturales mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de acarreo de materiales y el transporte asociado mediante técnicas de reutilización. Todos ellos son objetivos relacionados con la descarbonización y la sostenibilidad del transporte.

Se trata de una iniciativa novedosa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para renovar, en esta primera fase, el firme de 114 kilómetros de la red de carreteras en Castilla y León, Murcia, Galicia, Principado de Asturias, La Rioja, Aragón y Cantabria, con materiales reutilizados y sostenibles.