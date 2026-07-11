Un herido en una colisión por alcance entre dos vehículos en Quintanilla Somuño
El accidente, registrado en la calle Nuño, movilizó a Guardia Civil, Bomberos y Emergencias Sanitarias de Sacyl, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de los bomberos
Una persona ha resultado herida este sábado en un accidente de tráfico registrado en la localidad burgalesa de Quintanilla Somuño, según han informado fuentes del servicio de emergencias.
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El Correo de Burgos | El Mundo
El aviso se recibió a las 14:38 horas y alertaba de una colisión por alcance entre dos vehículos ocurrida en la calle Nuño, a la altura del número 2.
Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Guardia Civil de Burgos, los Bomberos de Burgos y los servicios de Emergencias Sanitarias de Sacyl. Finalmente, la intervención de los bomberos no fue necesaria.
Los servicios sanitarios atendieron en el lugar a una persona herida, para cuya asistencia se desplazaron los recursos de Sacyl.