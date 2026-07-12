Familias de Burgos exigen parques infantiles cubiertos, pero el coste frena «por el momento» la creación de estos refugios climáticos

Un padre pasea con su bebé junto a un parque infantil en el paseo del Río Vena.SANTI OTERO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El verano es para los pequeños el momento de jugar y de disfrutar de con más tiempo de los parques infantiles de la ciudad. Sin embargo, las altas temperaturas hacen imposible el uso de las mayoría de ellos hasta bien entrada la tarde noche y las familias burgalesas ya han mostrado en más de una ocasión el descontento respecto al estado y la usabilidad de las zonas de recreo infantil.

Juan Pablo Román, vecino de Burgos, ha impulsado una recogida de firmas en la plataforma change.org con el objetivo de exigir al Ayuntamiento de Burgos la instalación de cubiertas en los parques infantiles de la ciudad.

La iniciativa, que ya cuenta con 833 firmas verificadas, surge de la propia experiencia de este padre, quien lamenta «la falta de espacios al aire libre adaptados para que los más pequeños jueguen durante los días de lluvia intensa o en las jornadas de calor extremo en verano».

Según explica Román en su petición, esta carencia «limita el desarrollo saludable de los niños, obligándolos a permanecer encerrados durante el otoño y el invierno» o de no poder disfrutar de estos espacios en los días de verano. Asegura que el problema «es especialmente visible en puntos emblemáticos como el Parque Lineal del Vena», cuyas instalaciones quedan completamente inutilizables cuando el mal tiempo arrecia o cuando las temperaturas son elevadas.

Las quejas de Juan Pablo coinciden con las de muchas otras madres y padres de la capital. Vecinas como Tamara o Marta insisten en los propios comentarios de la petición en que «es fundamental poder aprovechar estos parques durante todo el año y no solo cuando el clima acompaña».

Las demandas de las familias no se limitan exclusivamente a la instalación de un techo, también exigen un cambio radical en la filosofía de los materiales constructivos, reclamando la sustitución de los pavimentos actuales por suelos naturales de hierba o arena bajo el lema ‘tóxicos cero’ para proteger la salud de sus hijos.

Esta reivindicación ciudadana no es nueva. Ya en abril de 2024, el grupo municipal socialista recogía estas necesidades y presentaba una proposición al Pleno municipal para la creación de parques infantiles cubiertos en Burgos. El proyecto planteaba actuar de nuevas o adaptar las infraestructuras en algunas de las 196 áreas de juego y ejercicio con las que cuenta el término municipal entre las que se incluyen 162 áreas infantiles y 8 de categoría especial.

El concejal del PSOE, Josué Temiño, recordó entonces que ciudades vecinas como Bilbao, Vitoria, Logroño o Santander ya cuentan con instalaciones de este tipo, y proponía techados metálicos, toldos o cúpulas con iluminación en al menos un parque por cada uno de los cinco distritos de la capital, instando a licitar los proyectos técnicos de inmediato. A pesar de la insistencia del PSOE, que defendió que existía capacidad económica, la propuesta fue tumbada por la mayoría absoluta del equipo de gobierno formado por el PP y Vox.

Respuesta municipal

Ahora dos años después y preguntado por esta cuestión, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, apunta que «si bien la intención de cubrir algún parque infantil está sobre la mesa, la situación financiera actual es muy compleja y complica llevar a cabo acciones».

Niño asegura que su intención es avanzar en este ámbito de cara al futuro para realizar las primeras pruebas en cuanto la economía municipal lo permita, enfocando estas estructuras también como «refugios climáticos» ante unos veranos con olas de calor cada vez más largas.

La hoja de ruta pasa por iniciar estas coberturas en la zona sur de la ciudad. «Concretamente se están evaluando opciones en el parque de San Agustín, el Parque Europa y en una tercera ubicación también en la zona», explica. Niño recordó, sin embargo, que «no son instalaciones baratas» y que «se han pedido presupuestos en ciudades que ya disponen de estos parques cubiertos como Santander o Bilbao».

En este sentido, el concejal popular señaló que un imprevisto de gran envergadura como el incendio de las cocheras ha mermado la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento de cara a realizar actuaciones como esta de forma inmediata».

Respecto a la petición vecinal de cambiar los materiales de suelo por arena o piedra, el concejal se mostró reticente por motivos de higiene y seguridad ante caídas, apostando en su lugar por el uso de cauchos modernos y mejor adaptados a las altas temperaturas.

De momento, las familias burgalesas tendrán que seguir esperando y buscar otras opciones de ocio cuando el tiempo no acompañe para disfrutar del juego con sus hijos pequeños.