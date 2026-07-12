El TSJ ratifica una pena de 10 años por abusar de la hija de su pareja

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Burgos que condenó a un hombre a una pena de 10 de cárcel por abusar sexualmente de la hija menor de edad de la que fue su pareja. En el fallo de primera instancia se le condenaba a indemnizar a la víctima con 12.000 euros. Además, el tribunal le prohíbe acercarse a la víctima a menos de un kilómetro durante 13 años, así como comunicarse con ella. Del mismo modo, se le inhabilita para poder ejercer cualquier profesión o actividad relacionada con menores durante 17 años.

El Alto Tribunal de la Comunidad rechaza el recurso presentado por el acusado al fallo de la Audiencia de Burgos, que este caso dio credibilidad al testimonio de la menor, del que destacó «la valentía y sinceridad», por perjudicar tanto al acusado como a la madre, porque «no la había apoyado lo suficiente en sus primeras manifestaciones de abuso».

El acusado mantuvo una relación sentimental con la madre de la menor a partir de agosto de 2019, y un año después se fueron a vivir juntos en compañía de la hija menor de ella. Según se recoge en la sentencia, la relación se rompió en el año 2020, estando ella embaraza del acusado, momento en el que la menor se fue a vivir con su madre.

Los hechos enjuiciados se remontan al 19 de marzo de 2022, día en el acusado se quedó al cuidado de la menor y del hijo que había tenido en común con la madre de la menor. Momento que aprovechó para llevarla a la habitación y tras desnudarla y desnudarse él le introdujo el pene en la boca. La menor se lo contó a su madre, que presentó una denuncia.

En el fallo de la Audiencia de Burgos se recuerda que cuando la menor tenía seis años le contó a su madre que el acusado abusó de ella sexualmente, lo que hizo que el acusado acudiera al domicilio, donde hablaron de ello y llegaron a la conclusión de que había sido un malentendido, por lo que el tribunal no considera probados estos hechos, anteriores a marzo de 2022. Y aunque no quedó acreditado, el tribunal estima que «puede ser tomado como una corroboración periférica, en el sentido de que no era la primera vez que la menor ponía en conocimiento de su madre hechos similares». El tribunal destaca que la madre de la menor «no reaccionó adoptando medidas en su favor», sino que «prevaleció el no perjudicar a su pareja, el ahora acusado».

En el repaso que el TSJCyL hace de los motivos del recurso del acusado, respecto al testimonio de la menor señala que la Audiencia de Burgos le «otorga una relevancia esencial», y que cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser considerado como prueba, es decir, «persistencia en la incriminación, la coherencia sustancial del relato y la ausencia de móviles espurios que pudieran desvirtuarlo». Las limitaciones expresivas en el testimonio de la menor no significaban «indicios de fabulación o inducción», según los informes periciales.

El TSJCyL «comparte tan acertada conclusión», tomando como referencia el testimonio de la menor, cuando indicaba que «no me gusta estar con él», en referencia al acusado, ya que, según su relato, se llevaba mal con él porque contaba que si quería una chuche él le quitaba la ropa y «se subía encima suyo», algo que, contó la menor empezó a suceder cuando tenía 5 años y que lo sabía por las fotos en el móvil en las que se identifica. También relataba que cuando iban a la feria y ella iba a recoger su habitación, él no la dejaba, la llevaba a la habitación de su madre y le quitaba la ropa.

La declaración de la madre, tanto en la fase de instrucción como en el juicio, coincidió con el de la menor «en lo sustancial». Que cuando llegó al casa el 19 de marzo, donde el acusado se había quedado con los niños, antes le había dicho a la menor que recogiera sus juguetes. Cuando vio que la habitación no estaba recogida, la menor le contó lo que había pasado.

El TSJCyL considera «especialmente relevante» la prueba de los mensajes de Whatsapp, reconocidos por el acusado, quien dijo que cuando pide perdón y arrepentimiento se refiere a que mantenía relaciones con otras mujeres. Sin embargo la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, tras revisar los mensajes concluye que la conversación trata en todo momento de «la situación con la menor y el arrepentimiento del acusado respecto a las conductas mantenidas con ella», como cuando escribe que «no es algo que yo quiera hacer».