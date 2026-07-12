Brazadas de solidaridad en El Plantío: Los burgaleses se mojan para dar visibilidad a la esclerosis múltiple

Un grupo de se ‘moja’ por la Esclerosis Múltiple en la piscina de El Plantío.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La solidaridad burgalesa ha vuelto a zambullirse en el agua. Las piscinas municipales de El Plantío se conviertieron un verano más en el escenario de una nueva edición de la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, organizada por la Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple de Burgos (AFAEM). La iniciativa persigue un doble objetivo, «por un lado sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de esta enfermedad neurodegenerativa y , por otra parte, recaudar fondos para sostener los servicios de rehabilitación de los afectados», apunta el presidente de la entidad, Juan Ignaco Hortigüela.

El funcionamiento de la jornada es tan sencillo como simbólicoy es que los asistentes se lanzan a la piscina, nadan unos metros que posteriormente se registran y, al salir del agua, reciben un diploma y un pequeño detalle en agradecimiento. En esta ocasión, la cita reunió a «algo más de 250 personas que sumaron un total de 148.400 metros nadados».

Detrás de este evento festivo y solidario se esconde una intensa labor diaria. El presidente de AFAEM Burgos volvía a aprovechar la relevancia de esta jornada para poner el foco en la necesidad más acuciante de la entidad, contar con un espacio de trabajo más amplio.

Actualmente, la asociación cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por tres fisioterapeutas, dos trabajadoras sociales, un psicólogo y una terapeuta ocupacional, además de servicios externos de nutrición y uroginecología. El centro atiende a un colectivo de 304 asociados, de los cuales el 75% son personas afectadas y el resto familiares. «Cada semana ofrecemos alrededor de ochenta sesiones de terapia y necesitamos un lugar más grande para la comodidad de profesionales y usuarios», recordó Hortigüela.

A la falta de espacio físico se suma una histórica reivindicación política y social, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de la enfermedad. Hortigüela ha recordado que, «aunque hoy en día el diagnóstico es más rápido, el proceso para evaluar la discapacidad sigue siendo largo y complejo». Obtener este grado de forma inmediata permitiría a los pacientes acceder a recursos y prestaciones fundamentales desde el primer momento, mejorando drásticamente su calidad de vida.

Más casos y antes

La campaña de este año cobra una urgencia especial debido a la «preocupante evolución epidemiológica de la enfermedad». Verónica Sarabia, vocal de AFAEM, lanzó en la presentación de la campaña una seria advertencia sobre el comportamiento de la patología en la última década. «En los últimos 10 años se ha duplicado el número de afectados».

A este incremento numérico se añade una tendencia aún más inquietante. «La esclerosis múltiple está debutando en edades cada vez más tempranas, registrándose incluso casos en edad pediátrica». En la provincia de Burgos se estima que existen más de 800 personas diagnosticadas, aunque desde la asociación advierten que «la cifra real es considerablemente mayor, ya que no hay un registro oficial y muchos de los que no reciben tratamiento farmacológico quedan fuera de las estadísticas».

A pesar de que los métodos de detección han avanzado notablemente, el diagnóstico definitivo todavía puede demorarse entre dos años y medio y tres años, «un tiempo precioso que se pierde debido a que la esclerosis múltiple se confunde con frecuencia con otras dolencias neurodegenerativas».

Aunque la enfermedad es crónica, incurable, y cabe recordar que no es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal, el inicio temprano del tratamiento es determinante. «Es crucial empezar cuanto antes, porque los medicamentos no curan, pero frenan la progresión de la enfermedad», insistió Sarabia.

Toda la recaudación de la jornada, que se complementa con la venta de merchandising como camisetas, calcetines y toallas oficiales, se destinará íntegramente a financiar los servicios de rehabilitación integral que Afaem ofrece durante todo el año, demostrando una vez más que cada brazada cuenta en la lucha diaria contra la esclerosis múltiple.