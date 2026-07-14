Aguas de Burgos refuerza la digitalización del ciclo del agua con una nueva red de fibra óptica

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Aguas de Burgos ha culminado la instalación de una nueva red de fibra óptica que conecta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) con los embalses de Úzquiza y Arlanzón, una infraestructura estratégica que mejora de forma sustancial la comunicación entre instalaciones, la transmisión de datos y la digitalización del ciclo integral del agua.

La actuación, desarrollada en el marco del proyecto DIGITAGUABUR, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, beneficia tanto a Aguas de Burgos como a la Confederación Hidrográfica del Duero, al facilitar el intercambio continuo de información sobre caudales, calidad del agua y funcionamiento de las infraestructuras.

El proyecto ha supuesto la instalación de casi 22 kilómetros de fibra óptica, distribuidos en dos tramos: 6.523 metros entre la ETAP y la Toma de Cal y 16.250 metros entre la Toma de Cal y las instalaciones de los embalses de Úzquiza y Arlanzón.

La nueva infraestructura ha permitido sustituir los anteriores sistemas de comunicación por radio por una conexión mucho más estable, rápida y segura.

Según explica Mirian Fernández Lara, directora técnica de Aguas de Burgos, «la instalación de fibra óptica nos permite transmitir en continuo todos los datos de caudal y calidad del agua captada, mejorando la fiabilidad de las comunicaciones y reforzando la gestión diaria del ciclo del agua».

La ampliación de la sensórica desplegada en los últimos años medidores de caudal, analizadores de calidad en tiempo real y sistemas de control de infraestructuras requería un canal de comunicación robusto que garantizara la transmisión continua de toda la información hasta los centros de control.

La nueva red de fibra óptica da respuesta a esa necesidad y constituye la base sobre la que se apoya la monitorización en tiempo real del sistema.

Además, durante la ejecución del proyecto se incorporó una mejora técnica que redujo de forma notable la obra civil necesaria al aprovechar una conducción de reserva existente en los montes de utilidad pública, minimizando la afección ambiental y agilizando la tramitación de permisos.

Asimismo, Aguas de Burgos coordinó los trabajos con la Confederación Hidrográfica del Duero para ejecutar el tendido del cable en las instalaciones de la presa de Úzquiza.

En palabras de Fernández Lara, «la digitalización del ciclo integral del agua no es solo sensorización: también implica garantizar que todos esos datos viajen con seguridad y sin interrupciones para tomar decisiones más rápidas y precisas».