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Burgos acogerá del 17 al 19 de julio la quinta edición de Días de Cerezas, una iniciativa que organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), y la marca de garantía Cereza del Valle de las Caderechas, en el marco de las acciones que la ciudad impulsa como Ciudad Creativa de la Gastronomía de la UNESCO.

La programación comenzará el viernes 17 de julio con Bocados de Caderechas, una propuesta en la que 16 establecimientos de Burgos ofrecerán elaboraciones con la cereza como ingrediente principal para mostrar las posibilidades gastronómicas de este producto de temporada.

Los establecimientos participantes son Binilo, Club El Soto, Colofón Pastelería, Dlademanda Mercado, El Bosque Encantado, El Huerto de Roque, El Soportal, Épica Gastro Bar, Juarreño Plaza Mayor, La Vereda, Los Bizcochos de Carol, Maricastaña, Para Gustos, Puerta Real, Roset y Sabores Peruanos Gourmet.

El sábado 18 de julio, de 11:00 a 13:00 horas, se celebrará el taller La cereza en la cocina, impartido por José Luis García 'Chelus', profesor de la Escuela de Hostelería La Flora, en el supermercado Alcampo Mercado Sur. La participación será gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo que será necesario realizar una inscripción previa a través del formulario que la marca de garantía publicará en sus redes sociales.

La programación concluirá el domingo 19 de julio con la Fiesta Gastronómica de la Cereza de Las Caderechas, que tendrá lugar en la Plaza Mayor, entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Durante la jornada se desarrollarán demostraciones culinarias en directo a cargo de Nuño Salvador y Max Vázquez de Binilo; Jano Mory, de Sabores Peruanos Gourmet y Elena Torrón, de Colofón Pastelería. Además, la Plaza Mayor acogerá el tradicional mercado de cerezas y la actuación del cantautor burgalés Marcos Gallo.

Como complemento a la programación, una selección de establecimientos hoteleros de la ciudad colaborará en la promoción de Días de Cerezas mediante la instalación de material promocional y la exposición de cereza del Valle de las Caderechas en sus espacios de desayuno, contribuyendo a dar visibilidad a la iniciativa entre sus clientes.