No todo es fútbol. Arranca la nueva edición del Festival Internacional de Folclore en Burgos

Imagen de la inauguración del Festival de Folclore.Oscar Corcuera

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

No todo va a ser fútbol. Justo a la misma hora que arrancaba el partido de la semifinal del Mundial entre España y Francia, también lo hacía la 48 edición del Festival Internacional de Folclore. La Plaza de San Juan fue el escenario de la ceremonia de apertura de esta tradicional cita, que contó con las actuaciones de grupos folclóricos de Isla de Guam, Chile, Senegal, Turquía, Eslovaquia y Murcia, así como de los grupos locales Tetines, Danzas Burgalesas Justo del Río y Danzas Burgalesas Tierras del Cid.

La cita, que se ha consolidado como una de las citas culturales más vibrantes del verano en la ciudad y se celebrará hasta el sábado 18 de julio, ha congregado a más de 23.000 participantes procedentes de 98 países diferentes a lo largo de su historia.

La edición actual destaca por su notable pluralidad geográfica al contar con delegaciones procedentes de cinco continentes», añadió el edil. Entre las agrupaciones internacionales confirmadas figuran grupos de Senegal, Madagascar, Venezuela, Isla de Guam, Chile, Eslovaquia y Turquía, además de representación nacional procedente de Murcia y los anfitriones de Burgos.

Durante la noche, la presidenta del Comité de Folclore, Regina Peñacoba, subrayó «el orgullo que supone para la organización regresar un año más a las calles de Burgos con la mirada puesta en el horizonte de cumplir medio siglo de existencia y festejarlo en el futuro con una celebración muy especial». Peñacoba puso en valor el carácter «peculiar» de este festival, puesto que se trata del «único del panorama nacional gestionado directamente por un comité integrado por los propios grupos de folclore locales».

Programa

Ya el miércoles 15 de julio a partir de las 12 horas tendrá lugar el taller. ‘Baila con nosotros’ de la mano de la agrupación turca en el Paseo del Espolón. A partir de las 13.15 horas, la agrupación chilena se encargará del taller ‘Músicas y canciones del Mundo’ en el Teatro Principal. A partir de las 21 horas, tendrá lugar una nueva cita en el escenario de la Plaza San Juan con las actuaciones de los grupos de Madagascar, Turquía y la Isla de Guam y de los locales, Grupo de Danzas Nuestra Señora de las Nieves y Grupo de Tradiciones Los Zagales.

Los momentos álgidos de la convivencia llegarán el viernes a partir de las 20 horas con el multitudinario desfile general de todos los grupos desde el Teatro Principal hasta la plaza de San Juan. Adicionalmente, «el programa contempla una jornada de confraternización en el Rincón de Castilla, donde los participantes extranjeros podrán degustar productos típicos de la gastronomía burgalesa y, como marca la tradición de cada año, se procederá a la votación y elección de la figura del Gigantillo y la Gigantilla del festival».