Los Bomberos controlan en incendio junto a la carretera de Arcos

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos de Burgos dan por controlado el incendio declarado en una tierra de cultivo en Burgos. Los equipos de extinción de incendios intervenían en un incendio declarado en la zona sur de la ciudad, cerca de la carretera de Arcos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía hasta 24 llamadas, a partir de las 10.42 horas, que alertaban de una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

En los avisos se localizaba el humo en la zona sur de la capital, concretamente en una tierra de cultivo ubicada a la altura del número 65 de la carretera de Arcos.

Otra imagen del incendio.ECB

El centro de emergencias del 1-1-2 ha movilizado a los Bomberos de Burgos, la Policía Local, así como a Medio Ambiente de la Junta. Al lugar se han desplazado un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre y otra helitransportada, así como Bomberos de Burgos, que desplazaron a la zona tres camiones autobomba, un todoterreno, y un bulldozer. El desarrollo del incendio ha hecho que también se incorporará a las labores de control y extinción un helicóptero. Agentes de la Policía Local también colaboraron en el dispositivo desplegado.

Por otro lado, los equipos de extinción de incendios de Medio Ambiente intervienen en un fuego en Espinosa de Cervera, declarado en torno a las 10.00 horas. Hay desplazados hasta seis medios, entre los que hay dos agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y otra helitransportada, y medios aéreos. A las 10.54 horas se daba por controlado.