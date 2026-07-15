PSOE y Vox alertan de un «Burgos paralizado» ante un Pleno de julio vacío de contenido por parte del PP

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Una ciudad paralizada». Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos han denunciado «la falta de actividad» y de «iniciativa por parte del Partido Popular». La convocatoria del Pleno ordinario del mes de julio sin contenido de gestión ha desatado duras críticas de los portavoces del Partido Socialista y de Vox, quienes coinciden en que «la ciudad se encuentra en una situación de bloqueo preocupante».

El portavoz del grupo municipal socialista, Josué Temiño, ha sido contundente al describir la actitud del equipo de gobierno, al que ha acusado de estar en «modo planta, modo avión o modo no hacer nada». Temiño subrayó que «esta es ya la segunda ocasión en lo que va de mandato en la que se acude a un pleno sin que el equipo de Gobierno presente asuntos de relevancia para su debate y aprobación». De hecho, en la sesión plenaria «únicamente se debatirán las tres proposiciones presentadas por los grupos de la oposición», avanzó.

Para el portavoz socialista, esta falta de contenido es la prueba de que el gobierno de la ciudad «carece de capacidad de gestión real». «Fotos, anuncios, nombramientos, pan y circo, pero gestión ninguna», criticó Temiño, quien además trasladó este vacío a las comisiones y consejos municipales, señalando que «las reuniones se convocan vacías de contenido o con puntos meramente de trámite».

En una línea muy similar se pronunció el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, quien calificó de «parálisis absoluta» la situación actual de la ciudad. Martínez-Acitores criticó que el equipo de Gobierno «no ha tenido ni la vergüenza torera de llevar una proposición propia», algo que considera «inaceptable» para el correcto funcionamiento de la Administración local.

El portavoz de Vox advirtió además de las consecuencias de esta inactividad de cara a los próximos meses y avanzó que en agosto no habrá sesión plenaria. «Si el pleno no lleva contenido, si de cara al presupuesto no estamos encima de las autorizaciones necesarias y encima en agosto no hay pleno, la ciudad se queda paralizada. Solo vemos fotos en las redes sociales, pero no hay ni dirección política ni ganas de debatir», lamento, al tiempo que exigió al PP que «se ponga las pilas de manera inmediata».

Aplazamiento deuda

Uno de los puntos que más preocupa a la oposición es el estado de la petición al Ministerio de Economía para la ampliación del plazo hasta 2042. Según denunció Marínez- Acitores «el equipo de Gobierno asegura que hace dos semanas se le trasladaron unos requerimientos para avanzar en este trámite». Sin embargo, desde entonces «no se ha vuelto a tener noticia porque no está el interlocutor y no se ha vuelto a preguntar sobre ello, una cuestión incomprensible».