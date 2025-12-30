Cristina Ayala: "No vamos a consentir que Burgos se pare"

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

"No vamos a consentir que Burgos se pare y si para que no se paralice hay que hacerlo por una cuestión de confianza, pues bienvenida sea". Con esta categórica afirmación afronta la alcaldesa, Cristina Ayala, el inminente inicio de 2026 que estará marcado por la presentación de la segunda cuestión de confianza, asociada a la aprobación del presupuesto del próximo ejercicio, después de que PSOE y Vox rechazaran las cuentas en el Pleno extraordinario de este lunes.

La regidora municipal ha reunido a su equipo de Gobierno al completo para hacer balance del año 2025 y de lo que está por venir, ya que nada más regresar de las Navidades, el 8 de enero, se convocará una sesión extraordinaria en que pondrá su cargo a disposición del Pleno. Ayala se toma este momento como un mero trámite, ya que no hay posibilidades de que PSOE y Vox se entiendan para presentar en el mes siguiente una moción de censura. El resultado de esa perdida temporal de la confianza será que en los primeros días de febrero, dispondrá de una aprobación inicial de las cuentas que permitan a la ciudad "seguir avanzando", según sus propias palabras.

Así, ha presumido de las inversiones ejecutadas, en ejecución y adjudicadas, por tanto, en vías de comenzar con el comienzo del año. Ayala cifró en casi 60 millones de euros la inversión ejecutada, en ejecución o ya adjudicada a 29 de diciembre, una cifra que calificó de "histórica" y que, según subrayó, "cuadriplica en un solo año lo que el anterior equipo de gobierno hizo en toda la legislatura". De ese total, más de 36 millones corresponden a obras ya certificadas, a las que se suman otros 16 millones en ejecución y más de 6 millones adjudicados.

La alcaldesa insistió en que la inversión ha llegado a todos los barrios, con actuaciones que van desde la continuidad del bulevar hasta la N-120, la campaña de asfaltado, la mejora de la accesibilidad, nuevas paradas de autobús, aparcamientos, la zona de bajas emisiones o la rehabilitación de espacios patrimoniales como el Monasterio de San Juan, la muralla o el Castillo. A ello añadió proyectos de mayor calado como el centro cívico de Fuentecillas, el edificio de Policía Local y Bomberos o el puente del Castillo, que seguirán avanzando o se completarán en 2026, al menos estos dos últimos.

Llegados a este momento del mandato, el equipo de Gobierno está convencido de que la ciudad tiene "un rumbo" porque antes se trabajaba "cuadrando algún proyecto y cerrando alguna obra".

En este sentido, enumeró algunas de las inversiones que avanzarán en 2026, cuando se consiga contar con un capítulo de inversiones de 34,7 millones de euros, configurado a partir de un crédito bancario por 25,2 millones de euros.

Ese margen financiero resulta clave para proyectos como el Mercado Norte y el desarrollo del proyecto Xpande, con la transformación de la calle Santander, la plaza de España y el eje de San Lesmes. Ayala confirmó que la primera fase del proyecto, el diseño del túnel, se adjudicará a comienzos de 2026 y que las obras del nuevo mercado podrían arrancar a finales del próximo año, con financiación mayoritariamente pública y apoyo de la Junta de Castilla y León.

Durante su intervención para exponer este balance, que se alargó más de 50 minutos, la munícipe reivindicó otra de las herramientas que ha sido un éxito, a su modo de ver, que es el pool de proyectos con una partida económica de 3 millones de euros, que permite lanzar distintos encargos para futuras obras. Recordó que en el último pleno, en el que se votó no al presupuesto, la oposición, en especial Vox, le pidió que retirase ese pool de proyectos "porque les estorba". Aquí, hay que recordar, que el portavoz de esta formación denunció en distintas ocasiones, a lo largo de este año, que se han encontrado que proyectos que habían pedido retirar para llegar a acuerdos presupuestarios en el pasado, como el túnel de la calle Santander, o el ambigú, salieron adelante a través de esa partida general, cuando se había llegado al compromiso de dejar a un lado ese proyecto.

Cara más política

Más allá del detalle de las inversiones y los proyectos, el balance de 2025 tuvo un marcado tono político, con la alcaldesa reivindicando el modelo de gestión del equipo de gobierno del Partido Popular frente a una oposición a la que acusó de instalarse en el bloqueo y el «relato». Ayala dibujó un escenario de contraste entre dos formas de hacer política: la que, según defendió, se centra en ejecutar proyectos y transformar la ciudad, y la que, a su juicio, se limita a obstaculizar la acción de gobierno desde el Pleno. «Política de adultos, frente a política de niños», repitió en varias ocasiones, para enfrentar la labor, que desde su punto de vista, hace el PP en minoría, con la de la oposición: PSOE y Vox.

Ayala no eludió las críticas ni las dificultades, reconociendo problemas de gestión en áreas concretas y la existencia de «sombras» en el día a día municipal, pero insistió en que esos contratiempos no deben ocultar el balance global. En concreto, se refirió a Movilidad y a la Gerencia de Cultura, la primera porque se está pendiente de culminar el tercer proceso para contar con un gerente y la segunda porque se está viendo cómo «mejorar nuestros procedimientos».

A preguntas de los periodistas se refirió a la comisión de investigación sobre la feria de las gastronetas y de los contratos de San Pedro. Ayala retó al grupo municipal socialista a pedir el Pleno extraordinario sobre esta cuestión, como ha venido amenazando el portavoz socialista, Josué Temiño, si la alcaldesa no comparecía en las sesiones. «Estamos deseando que el PSOE pida ese Pleno», aseguró, a la vez que indicó que no comparecerá en esa comisión, pero que sí estará en el Pleno donde podrá contestarles «que ellos acusan de algo que ya estaban haciendo en la organización de las fiestas de San Pedro».