Burgos recibe a 17 agentes en prácticas de la XLI Promoción de la Escala Básica de la Policía Nacional

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La plantilla de la Policía Nacional de la provincia de Burgos recibió esta semana la incorporación de 17 policías en prácticas de la Escala Básica, que han finalizado su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. De los 17 agentes en prácticas (once hombres y seis mujeres), siete prestarán servicio en Burgos, cinco en Aranda de Duero y cinco en Miranda de Ebro.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, acompañado del inspector jefe, jefe provincial accidental, Eloy Ladrón Palacios, felicitó a los nuevos agentes por su incorporación a la Policía Nacional, con el deseo de que la provincia de Burgos "sea un lugar atractivo para crecer tanto personal como profesionalmente”.

"Llegáis a un Cuerpo con unos valores ejemplares y con una historia de más de 200 años, que obliga a trabajar con la misma responsabilidad y la dedicación con que lo hacen vuestros compañeros", indicó.

El periodo de prácticas es una prolongación del proceso de instrucción el cual, una vez aprobada la oposición, se inicia en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Allí reciben una formación completa que implica, además, una evaluación continua que deben superar para iniciar estas prácticas.

Los planes de formación para el ingreso en la Policía Nacional están diseñados de forma que capaciten para desempeñar, con profesionalidad y eficacia, las funciones que, como servicio público, se encomiendan a este Cuerpo.

La materialización de las prácticas se arbitra a través de un plan de seguimiento tutorial orientado a evaluar la idoneidad de los nuevos agentes para el ejercicio de la profesión policial.

Durante los próximos meses y hasta el verano de 2027, los policías en prácticas de la XLI Promoción de Escala Básica formarán parte de las plantillas de Burgos y también de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, con la finalidad y propósito de conocer y trabajar junto a los policías que integran las distintas unidades, para desempeñar en el futuro el servicio que compete a la escala a la que pertenecerán. En este sentido, prestarán servicio de forma rotatoria por grupos incardinados en las brigadas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Extranjería y Fronteras, entre otras.