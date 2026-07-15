La subestación de Villímar vuelve a abrir sus puertas a estudiantes de Formación Profesional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional Simón de Colonia visitó la subestación transformadora de Villímar, gestionada por i-DE, la distribuidora de Iberdrola para conocer de primera mano unas instalaciones que suministran electricidad a más de 82.000 clientes del entorno urbano y rural de la ciudad de Burgos y atienden las necesidades de algunas de las principales industrias del polígono de Gamonal.

La subestación forma parte de la red de transporte y distribución eléctrica y cuenta con dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios que reducen la tensión desde los 220 kilovoltios hasta los 45 kilovoltios. Sus once líneas de alta tensión abastecen a una parte importante de la provincia y contribuyen a garantizar el suministro en distintos sectores del nordeste de la capital.

Durante la visita, José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, explicó a los estudiantes el funcionamiento de los servicios auxiliares, los sistemas de control, las protecciones y los transformadores. La sesión abordó también el mantenimiento de las instalaciones y las medidas ambientales vinculadas a su actividad.

Los alumnos aprendieron además a identificar los distintos elementos de una instalación eléctrica y repasaron conceptos básicos relacionados con la electricidad. Lara explicó los efectos que puede tener la corriente sobre el cuerpo humano y las medidas de prevención necesarias para trabajar con seguridad en el sector.

La jornada en esta subestación, que periódicamente recibe visitas de estudiantes de FP y universitarios, permitió a los jóvenes acercarse al funcionamiento cotidiano de una subestación, conocer cómo se organizan las tareas de mantenimiento y seguridad y resolver sus dudas sobre las salidas y las condiciones de trabajo en esta actividad.