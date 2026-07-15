La subestación de Villímar vuelve a abrir sus puertas a estudiantes de Formación Profesional
Alumnos del Simón de Colonia conocieron el funcionamiento de la subestación de Villímar
Un grupo de estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional Simón de Colonia visitó la subestación transformadora de Villímar, gestionada por i-DE, la distribuidora de Iberdrola para conocer de primera mano unas instalaciones que suministran electricidad a más de 82.000 clientes del entorno urbano y rural de la ciudad de Burgos y atienden las necesidades de algunas de las principales industrias del polígono de Gamonal.
La subestación forma parte de la red de transporte y distribución eléctrica y cuenta con dos transformadores de 100 y 93 megavoltamperios que reducen la tensión desde los 220 kilovoltios hasta los 45 kilovoltios. Sus once líneas de alta tensión abastecen a una parte importante de la provincia y contribuyen a garantizar el suministro en distintos sectores del nordeste de la capital.
Durante la visita, José Antonio Lara, responsable de la UTS Burgos de i-DE, explicó a los estudiantes el funcionamiento de los servicios auxiliares, los sistemas de control, las protecciones y los transformadores. La sesión abordó también el mantenimiento de las instalaciones y las medidas ambientales vinculadas a su actividad.
Burgos
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Los alumnos aprendieron además a identificar los distintos elementos de una instalación eléctrica y repasaron conceptos básicos relacionados con la electricidad. Lara explicó los efectos que puede tener la corriente sobre el cuerpo humano y las medidas de prevención necesarias para trabajar con seguridad en el sector.
La jornada en esta subestación, que periódicamente recibe visitas de estudiantes de FP y universitarios, permitió a los jóvenes acercarse al funcionamiento cotidiano de una subestación, conocer cómo se organizan las tareas de mantenimiento y seguridad y resolver sus dudas sobre las salidas y las condiciones de trabajo en esta actividad.