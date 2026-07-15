El PP plantea un debate sobre el uso del 'burkini' en Burgos e insta al PSOE y Vox a posicionarse

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

¿Se debe permitir el uso del 'burkini' en las piscinas municipales de Burgos? A día de hoy, con la normativa en la mano, no es posible por cuestiones de higiene. Como tampoco lo es bañarse con prendas largas de neopreno. Sin embargo, la reciente expulsión de varias mujeres que se negaron a despojarse de esta prenda ha llevado al equipo de Gobierno del Partido Popular a promover un debate en el Consejo Superior de Deportes.

Será en dicho órgano donde se analicen las posturas de cada grupo político para determinar si se mantiene el reglamento vigente o se introducen excepciones para permitir el uso de esta prenda femenina. La alcaldesa, Cristina Ayala, recuerda que «de momento no está permitido» y que lo único que se ha hecho es «cumplir con la normativa que tenemos» al igual que «en años anteriores».

Lo que el PP busca, básicamente, es que el PSOE y Vox se posicionen. Mientras tanto, los 'populares' eluden pronunciarse porque, según Ayala, su posicionamiento sobre el 'burkini' se ha de someter previamente «a debate» de forma interna. En cualquier caso, el Ejecutivo municipal deja clara su intención de «pulsar lo que otros piensan al respecto».

Raro sería que Vox avale el uso de este traje de baño para mujeres musulmanas que únicamente deja al descubierto el rostro, manos y pies. De hecho, la formación verde obtuvo el apoyo del PP el pasado mes de febrero para prohibir el acceso a dependencias municipales con burka o niqab escudándose en criterios de «seguridad» ante la dificultad que entraña identificar a la persona que los porta. El PSOE, por su parte, acusó a los de Santiago Abascal de «promover el odio, la estigmatización de las mujeres musulmanas y la islamofobia» en todos y cada uno de los ayuntamientos donde están presentes.