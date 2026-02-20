PP y Vox aprueban prohibir el acceso con prendas como el burka o niqab a dependencias municipales

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Burgos ha vivido un intenso debate durante su última sesión plenaria a raíz de una propuesta de Vox que solicitaba prohibir el acceso a dependencias municipales con la cara tapada o semitapada con prendas como el niqab o el burka y que, finalmente, salía adelante con los votos favorables de PP y Vox.

La concejal de la formación, Marta Alegría, reiteró que la propuesta se centra en criterios estrictos de seguridad. Según el concejal, el uso de estas prendas «dificulta la labor y la seguridad de los empleados públicos» y «compromete la identificación necesaria para cualquier trámite administrativo».

Así, Alegría defendió que se trata de establecer una «condición objetiva de acceso» vinculada a la correcta gestión de los datos personales y la seguridad ciudadana. Si bien el equipo de Gobierno considera importante esta motivación de seguridad, señaló que «también es necesario poner el foco en la dignidad de la mujer».

La concejal del PP Mila del Campo recordó que «ya existen herramientas legales de identificación» y que «ya se han usado de forma puntual», pero señaló que «el debate debe ir más allá de la seguridad». Del Campo subrayó que estas prendas implican la «ocultación de la mujer en el espacio público» y que «las instituciones no pueden mantenerse neutras ante algo que afecta a la igualdad y la dignidad femenina».

«Ninguna mujer debería verse obligada a ocultar su identidad. Es una cuestión de lucha contra la opresión», afirmó la concejala popular, quien pidió incluir una enmienda transaccional en la propuesta que recoja la «connotación denigrante del uso de estas prendas para la mujer» e instaba a los grupos a «apoyar la propuesta de ley que el PP ha presentado en las Cortes para regular estas prendas en todos los espacios públicos por motivos de seguridad y derechos de la mujer».

Por su parte, la postura del grupo municipal socialista fue radicalmente opuesta. La concejala Estrella Paredes calificó la moción como una «propuesta que Abascal ha pedido replicar en todos los ayuntamientos», acusando a Vox de «promover el odio, la estigmatización de las mujeres musulmanas y la islamofobia».

Paredes criticó que el texto original de Vox «ni siquiera menciona a las mujeres». Recordó que la normativa vigente ya permite verificar la identidad de cualquier ciudadano sin necesidad de prohibiciones específicas que, a su juicio, «solo sirven para estigmatizar a las mujeres musulmanas». Paredes hizo referencia a la jurisprudencia, como la sentencia sobre el Ayuntamiento de Lleida, que «determinó que los consistorios no tienen competencias para limitar derechos fundamentales de esta manera».

Tras el debate, y al no aceptarse la transacción propuesta, la proposición original de Vox fue sometida a votación y aprobada con el apoyo del PP.