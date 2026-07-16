«Póngame un sistema de fichaje»: Ayala y Temiño compiten por ver quién está más horas en el Ayuntamiento

Ayala se dirige a Temiño durante el debate del estado de la ciudad.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El debate sobre el estado de la ciudad en Burgos ha dejado de lado por unos momentos los grandes proyectos de infraestructura para convertirse en un cara a cara sobre la jornada laboral de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y del portavoz del PSOE, Josué Temiño.

El tira y afloja comenzó cuando Temiño lanzó una dura crítica a la gestión de la regidora, acusándola de «no querer ser alcaldesa» y de «demostrarlo en su día a día». El portavoz socialista llegó a asegurar que el PSOE seguirá haciendo una «oposición crítica y responsable» sin convertirse en los «corderos» que, a su juicio, desearía el equipo de Gobierno, y remató su intervención sugiriendo que Ayala se encuentra constantemente «a caballo entre Burgos y Madrid».

La insinuación de que no reside ni pasa suficiente tiempo en la capital burgalesa molestó profundamente a Ayala. Visiblemente enfadada, la alcaldesa defendió con vehemencia su agenda diaria y retó directamente a Temiño a «implementar un sistema de fichaje en el Ayuntamiento para que se compruebe, con datos en la mano, quién pasa más horas» trabajando en la casa consistorial.

En este sentido, Ayala desmintió tajantemente las afirmaciones de la oposición, tachándolas de «falsas» y mostrando su hartazgo por que «se siga difundiendo el rumor de que no vive en la ciudad que gobierna» cuando «no es verdad».

Temiño rechazó el reto del fichaje propuesto por la alcaldesa, pero le sugirió una alternativa, que «revise las cámaras de seguridad del Ayuntamiento para que vea a qué hora entro y a qué hora salgo del edificio municipal de la calle Diego Porcelos», inmueble donde la formación cuenta con su espacio de trabajo.

Campaña de derribo

La confrontación subió de tono cuando Ayala vinculó directamente los abucheos y pitos recibidos por el equipo de Gobierno durante el reciente pregón de las fiestas de San Pedro y San Pablo con una estrategia de boicot orquestada por el grupo municipal socialista .

Según la alcaldesa, el PSOE está «moviendo a sus bases para que acudan a cada acto público a desestabilizar al equipo de Gobierno», advirtiendo de que esta actitud «no es nada nuevo para la izquierda» y augurando que el próximo año político será especialmente «difícil» por esta supuesta campaña de acoso.

Ante estas acusación, el portavoz del PSOE, negó rotundamente que detrás de la protesta hubiera una movilización de su partido, asegurando que «quienes pitaron durante el himno a la alcaldesa fueron burgaleses y no bases del PSOE». Temiño concluyó recordando que la crispación «no es patrimonio de la izquierda» y que los socialistas llevan «tres años soportando insultos» y «concentraciones hostiles» frente a su sede de la calle Vitoria.