El Castillo de Burgos abre sus puertas a las visitas el 1 de agosto tras tres años de obras

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

1 de agosto. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado la reapertura del histórico Castillo de Burgos para visitas a partir del 1 de agosto, un hito muy esperado tras más de tres años de cierre y obras. La primera edil ha hecho este anuncio en el pleno del debate de la ciudad. Esta apertura parcial permitirá a burgaleses y visitantes reencontrarse con la fortaleza y disfrutar de un espacio renovado, adelantándose a la culminación total del ambicioso plan cultural del recinto que se completa con el proyecto de musealización y de la gestión turística del enclave.

Cabe recordar que el proyecto introduce una reconstrucción aérea con una estructura metálica de malla que recrea, volumétricamente, parte de lo que el paso de los siglos hizo desaparecer, permitiendo a los visitantes hacerse una idea de cómo era en su época de esplendor. Con una inversión de 2,5 millones de euros, el proyecto de AU Arquitectos-AJO Taller de Arquitectura, incluye una zona de recepción, salas expositivas, una sala inmersiva y un área junto al pozo, anteriormente en desuso, que se adaptará para exposiciones.

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento pretende convertir el castillo en un entorno visitable con múltiples contenidos de interés. Además, se habilitará un escenario para la recreación de batallas históricas y otros eventos culturales. También se recuperará el acceso medieval y se pondrán en valor los espacios entre lienzos de la muralla.

‘Castillos en el aire’ permitirá generar nuevos recorridos, algunos de ellos gratuitos, para que los ciudadanos puedan disfrutar del entorno sin necesidad de pagar entrada. Asimismo, se recuperará la plaza de armas como un espacio de acogida dentro de la fortaleza.

Musealizacion

En cuanto al proyecto de musealización de la historia del Castillo de Burgos se tardará un poco más. El objetivo del equipo de Gobierno es que todo el proyecto de recuperación de la fortaleza esté disponible para final de año. Entonces se plantearán visitas guiadas y tarifas..

Y es que ese será el paso siguiente, sacar a concurso la gestión turística del espacio, ya que se prevé que sea una empresa la que explote este recurso y, por tanto, para esa fase se contempla que se cobre entrada al público.