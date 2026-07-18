Del primer al último ganador: Burgos celebra 25 años de danza contemporánea

Imagen de la Gala 25 aniversario celebrada a los pies de la Catedral de Burgos.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

«Un abrazo sobre el escenario entre el ayer y el hoy. ¡Qué mejor forma de celebrar 25 años!». Con estas palabras presentó el director del Certamen Internacional de Danza Contemporánea Burgos-Nueva York, Alberto Estébanez, la edición con la que el festival conmemora un cuarto de siglo impulsando la creación coreográfica internacional desde la capital castellana.

La metáfora cobró vida en el escenario instalado en la Llana de Afuera, donde el Encuentro Conmemorativo reunió a artistas que simbolizan la historia del certamen. El escenario levantado a los pies de la Catedral acogió las creaciones del primer ganador del concurso, del último vencedor y del director del Ballet Estatal de Augsburgo, integrante además del jurado de esta edición. Tres propuestas que han recorrido algunos de los principales teatros europeos y que, en esta ocasión, conquistaron el entorno de la joya gótica burgalesa.

El creador taiwanés Lai Hung-Chung, que durante el último año ha presentado en teatros y centros de creación de todo el mundo su particular fusión entre la filosofía del tai chi y la danza contemporánea, abrió y cerró la gala con dos de sus obras más representativas. El espectáculo comenzó con Birdy, interpretada por Lai I-Fei y Hsu Li-En, una pieza representada en más de 200 ocasiones en los cinco continentes y galardonada con el primer premio del certamen burgalés en 2017.

El broche final llegó con Push and Pull, la obra con la que Lai Hung-Chung volvió a conquistar el Burgos-Nueva York el pasado año. Interpretada por Lai I-Fei y Chen Yu-Chi, con música de Kijo Yu, volvió a emocionar al público burgalés.

Entre ambas propuestas tomó el relevo Amaury Lebrun, primer ganador de la historia del certamen, que regresó a Burgos con una adaptación creada expresamente para esta celebración de Submerse. «Es mi regalo para el festival; una sorpresa para los espectadores», explicó el coreógrafo francés, afincado en Reino Unido.

Lebrun inició su carrera creativa tras una brillante trayectoria como bailarín que incluyó su paso por la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección de Nacho Duato. Guarda un recuerdo especial del festival burgalés porque, como él mismo reconoce, «fue donde empecé como coreógrafo».

Desde entonces ha desarrollado una carrera internacional como creador y docente, compaginando ambos ámbitos con su labor como profesor en la Northern School of Contemporary Dance, en el Reino Unido.

La adaptación presentada en Burgos fue interpretada por Samuel Onwuteaka, Sean Andrews, Phoebe Whitehead y Georgia Coulson, sobre una partitura del compositor canadiense Loscil.

Ricardo Fernando representó el nexo entre el primer y el último ganador del certamen. El coreógrafo brasileño, que dirige compañías de danza en Alemania desde la década de los noventa y actualmente está al frente del Ballet Estatal de Augsburgo, presentó State of Mind, una obra que explora la psique humana a través del movimiento. El dueto, interpretado por Soyoka Iwata y Thomas Krähenbühl, ambos bailarines del Ballet Estatal de Augsburgo, estuvo acompañado por la música de Max Richter.

«Es un dúo que me gusta muchísimo. Se ha convertido en una pieza internacional que ya interpretan muchas parejas de bailarines en diferentes galas, y me hace mucha ilusión traerlo a un festival como el de Burgos», destacó Fernando.

Con esta gala conmemorativa, adelantada un día debido a la coincidencia con la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina, arrancó una edición muy especial del Certamen Internacional de Danza Contemporánea Burgos-Nueva York.

Hace 25 años, Alberto Estébanez, desde el Ballet Contemporáneo de Burgos, y Kazuko Hirabayashi, de la Universidad Estatal de Nueva York, decidieron crear un espacio para dar espacio a los nuevos talentos de la coreografía. Ambos dirigían entonces el Summer Dance Festival, un curso de verano que reunía en Burgos a estudiantes internacionales y que acabaría convirtiéndose en el germen del certamen.

Un cuarto de siglo después, aquella filosofía permanece intacta. «Hemos sido fieles a una línea que se ha mantenido en el tiempo que no es otro que buenas obras, buenos bailarines y buenas coreografías. Ese es nuestro legado después de estos 25 años», señaló Estébanez durante la presentación de esta edición.

Desde entonces, más de 2.000 coreógrafos de 35 países han presentado sus creaciones en Burgos. «Muchos de quienes iniciaron aquí su trayectoria después han alcanzado el éxito internacional. Ese sigue siendo nuestro objetivo: generar oportunidades para nuevos coreógrafos», destacó el director del festival.

Los escenarios burgaleses han servido de plataforma para artistas que hoy son referentes internacionales, como Hofesh Shechter, que este verano gira con In the Brain por teatros de Francia, Alemania y Reino Unido; Mario Bermúdez, fundador de Marcat Dance, cuya compañía triunfa en escenarios de toda España y que regresa este verano al Summer Dance de Burgos tras impartir una formación intensiva en Ámsterdam; o Sharon Fridman, antiguo coordinador artístico y coreógrafo de Mayumana, que actualmente dirige su propia compañía desde el Teatro Francisco Rabal de Madrid y mantiene colaboraciones con agrupaciones de Colombia, Alemania, Italia y España.

La dimensión alcanzada por el certamen se refleja también en la participación de esta edición, en la que competirán 22 propuestas firmadas por coreógrafos de Alemania, Italia, Taiwán, Corea del Sur, Israel, Reino Unido, Japón, Rusia, Albania, Chile, Ucrania, Francia y España.

Con la gala del aniversario comienza una intensa semana en la que la danza contemporánea volverá a convertir a Burgos en uno de los grandes referentes internacionales de esta disciplina.

El programa se completa con el Festival Danza en el Camino, que recorrerá distintas localidades del Camino de Santiago entre el 19 y el 24 de julio. Participarán Oseo I Miscanthus, de Taboeh a Oebay Tataysi (Taiwán), Olvídame, de la compañía italiana Belanda, y Apenas, del costarricense Adrián Arriaga, en colaboración con Cía. Solodos.

El 21 de julio, a partir de las 21.00 horas, llegará una nueva edición de Bailando con Piedras, el certamen urbano que se desarrolla en la Llana de Afuera. Competirán Sauze, de Gabriel Camprubí y Jennifer Jaime (España), Towards Equilibrium, del taiwanés Chueh-Kai Kuo, TU, lei & io, de los italianos Manon Mafrici y Pasquale Fortunato, Unarys, de Adrián Martínez y Rocío Erpel (España-Chile), Pack-Back, de Marilisa Gallicchio (Italia), y AkA, de Kateryna Humenyuk y Arthur Bernard-Bazin (Ucrania-Francia).

El plato fuerte llegará en el Teatro Principal, escenario del certamen Danza en el Teatro, del que saldrá el ganador de la vigésimo quinta edición. La primera semifinal, prevista para el 22 de julio a las 20.00 horas, reunirá las coreografías Auf Gedeih und Verderb (Alemania), de Heiss Minka, I0V1 (Taiwán), de Yi-Sian You, Muga (Italia), de Francesco Paolino, Speechless (Corea del Sur), de Heung Won Lee, Breathe with Me a Moment (Israel), de Or Marin, Falling (Italia), de Martina Di Giulio, Whispers of an Ending (Italia), de Giovanni Napoli, y Ne me quitte pas (España), de Chechu Calero. Fuera de concurso también podrá verse 25 años, una creación de Cidanz Producciones con coreografía de Sara Saiz.

La segunda semifinal se celebrará el 23 de julio y contará con Where Shadows Breathe (Reino Unido), de Isobelle Webb, Dive (Italia), de Marianna Basso y Daniel Tosseghini, Puentes de Luz (España), de Marta Requejo y Jesús Rodríguez, Story of an Artist (España), de Alba Valenciano, Within and Beyond (Japón), de Koh Yoshitake, Mamà (Rusia), de Ildar Tagirov, DADAlove (Albania), de Mateo Mirdita y Sweet Lure (España), de Luis Tena.

La gran final tendrá lugar el 24 de julio, una velada en la que también se estrenará la obra creada durante el International Summer Dance, dirigido por Marcat Dance, poniendo el broche de oro a una edición que celebra un cuarto de siglo de compromiso con la creación contemporánea.