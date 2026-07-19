Se incendian unos terrenos de cereal en el camino de Valdechoque

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Más de 60 llamadas han alertado al servicio autonómico de emergencias del inicio de un fuego en la zona del camino de Valdechoque pasadas las siete y media de la tarde. Se trata de un incendio en terrenos de cultivo situados entre la BU-P-1001 y el centro comercial Hipercor.

Hasta la zona se han desplazado los Bomberos y la Policía Local de Burgos, además de medios de extinción movilizados por el centro provincial de mando de Medio Ambiente entre los que se encuentran una autobomba y un helicóptero de extinción de incendios, que ya opera para atajar las llamas en esta zona de cultivos.

La abundante humareda generada por las llamas que han ido consumiendo el cereal ha sido visible desde los barrios de la zona sur de la capital burgalesa, en especial en la zona de San Pedro y San Felices y Carretera de Arcos, que se encuentran muy cerca de la loma en la que se ha desatado el incendio.

Muy cerca de esta localización, en las cercanías de San Zoles, se produjo un incendio similar en un campo de cultivo de cereal el pasado miércoles que se extendió hacia la zona de la carretera de Arcos y que fue sofocado con rapidez.